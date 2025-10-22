Gustavo Petro sobre la absolución de Álvaro Uribe: “Ya veremos si la Corte Suprema permite eso”

En el consejo de ministros de este martes 21 de octubre, el presidente Gustavo Petro habló sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá al absolverlo en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El mandatario habló sobre el exvicepresidente Francisco Santos y el paramilitarismo en Bogotá, señalando que el exvicepresidente “le pidió al señor Salvatore Mancuso, que se creara el bloque capital de los paramilitares en Bogotá” aseguró el presidente, agregando el tema del renacimiento de un cartel de políticos aliados con el paramilitarismo y los narcos de Estados Unidos.

También habló del origen de la investigación a Álvaro Uribe. “Ese debate lo hice yo, año 2007 e Iván Cepeda lo continuó como congresista, tenía la ayuda de uno de los asesores míos” expresó el mandatario.

De igual manera, dijo que él no alcanzó a “llegar” al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, sin embargo, aseguró que Iván Cepeda sí lo logró, por lo que el exparamilitar se declaró testigo se haber visto a los paramilitares y estado en la Hacienda Guacharacas, luego nombró al expresidente y su relación con el caso.

“Ahí empezó cómo los abogados de Uribe intentaron voltear esos testimonios hasta que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, buscando un delincuente, en sus llamadas que interfirió por orden judicial legítima, encontró que hablaba en el celular el señor Álvaro Uribe Vélez y estaba metido en el problema de soborno a testigos tratando de voltear las versiones para salvarse de ese proceso” señaló Gustavo Petro.

Precisó igualmente sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar una violación a la intimidad las interceptaciones realizadas al Uribe.

Gustavo Petro se lamentó diciendo que es “triste que en Colombia pasen esas cosas” y que será la Corte Suprema de Justicia la determinante de este fallo: “Ya veremos si la Corte Suprema permite eso, si hay justicia o si los carteles de la Toga siguen manejando esto”.