Industriales en Norte de Santander preocupados por el futuro económico del departamento

Continúan las reacciones por el anuncio de Ecopetrol de suspender sus operaciones en Campo Norte Tibú, tras ser víctimas de acciones violentas por parte de grupos armados.

En esta oportunidad, Francisco Unda, gerente de la Andi, seccional Norte de Santander, resaltó que son innumerables los empleos que se perderán en la región y eso generará un golpe muy fuerte a la economía nortesantandereana del próximo año.

“Es un tema que se ha vuelto reiterativo. Durante ciertos períodos de tiempo aumentan los hechos delictivos sobre algunos sectores en específico. En el año pasado y antepasado, tuvimos las amenazas sobre los productos de palma o sobre el sector de la palma y ahora están enfocados en el sector de hidrocarburos”, dio a conocer Unda.

“El impacto que puede tener el cierre de las operaciones de Ecopetrol en un departamento como Norte de Santander puede ser enorme, no solo por la empresa como tal específicamente, sino por el mensaje que se está mandando. Es decir, la seguridad que hay en el departamento no puede garantizar el normal funcionamiento de una empresa tan importante como lo es Ecopetrol”, agregó.

Enfatizó que “esto afectaría muchísimo todos los esfuerzos que hacemos desde la institucionalidad, la institucionalidad privada y la institucionalidad pública, de atraer inversión, de enviar el mensaje que Norte de Santander es un departamento donde el esfuerzo del sector privado, donde el sector productivo puede progresar y donde podemos generar empleo”.

Se estima que son entre 4.000 y 4.500 empleos directos e indirectos los que se perderán en esta región, si Ecopetrol decide suspender toda su operación en este municipio.