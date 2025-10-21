Congresistas nortesantandereanos están preocupados por suspensión de servicios de Ecopetrol en Tibú

Catatumbo

Congresistas de Norte de Santander están preocupados por la suspensión de servicios de Ecopetrol en el Catatumbo. Aseguran que se pierden recursos de regalías y empleos en esta zona del departamento.

"El oleoducto Caño Limón que atraviesa todo el Catatumbo hace más de un año ya que no está bombeando crudo" resaltó Diógenes Quintero, Representante a la Cámara por la curul de paz.

“Lo que sucede en estos días es que ya Ecopetrol anuncia que, además de que el tubo no va a bombear o no está bombeando, también para otras opciones, ya con personal de Ecopetrol que trabaja en la zona. Esto es supremamente grave y no hemos calculado aún, pero lo que sí estamos seguros es que las regalías del próximo año para el departamento Norte de Santander, las regalías que recibe de la nación por el tema del tubo y las que reciben los municipios por los cuales pasa el tubo, que son casi todos los municipios del Catatumbo, van a verse afectadas” advirtió el congresista.

Además, resalta que son centenares los empleos, directos e indirectos que dejarán de darse en estos municipios de la zona norte del departamento.

“Es decir, van a recibir menos plata de regalías o tal vez nada de regalías para estos municipios y el impacto económico va a ser fuerte. A esto se suma la perdida de empleos en la región”.

Recordemos que Ecopetrol informó a través de un comunicado que, ante los reiterados hechos delictivos protagonizados por bandas dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, se suspendieron las operaciones en la zona norte del Campo Tibú y evalúa su permanencia en la región del Catatumbo.