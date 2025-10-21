“Es la crónica de una muerte anunciada” USO por suspensión de servicios de Ecopetrol en Tibú

Catatumbo

Ecopetrol informó a través de un comunicado que, ante los reiterados hechos delictivos protagonizados por bandas dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, se suspendieron las operaciones en la zona norte del Campo Tibú y evalúa su permanencia en la región del Catatumbo.

Según la empresa, durante este 2025, la empresa ha sido víctima de siete intrusiones armadas en la Estación Norte, de donde fueron hurtados más de 1.327 barriles de crudo, lo cual compromete la viabilidad de las operaciones en este territorio.

Más información Congresistas nortesantandereanos están preocupados por suspensión de servicios de Ecopetrol en Tibú

Jairo Ramírez, directivo de la USO, lamentó estos hechos que se están presentando en el Catatumbo y que afecta la operación de Ecopetrol en Norte de Santander.

"Es un daño multiforme, es un daño que se expresa en distintas áreas del orden económico y social en la región. De un lado porque se afecta la extracción de petróleo y del otro lado, como ustedes saben, hay una parte muy importante de la comunidad que usa el gas para cocinar y para otras actividades de orden industrial, esto también se verá afectado".

Ecopetrol indicó que durante el 2025, se han retirado más de 152 válvulas ilícitas que afectan al medio ambiente.

Así mismo que la operación en la Estación Norte se ha visto restringida, presentado una afectación en la producción en más de 300 barriles por día.