Denuncian agresión de malabaristas en semáforos contra un joven en Armenia

Armenia

Es recurrente evidenciar en semáforos de la ciudad a personas realizando diferentes actividades para luego solicitar dinero a conductores y transeúntes, sin embargo, la problemática se centra en que se tornan agresivos ante la negativa.

Precisamente ese fue el caso del hijo de una mujer que denunció que unos jóvenes que realizan malabares en el semáforo en intermediación de la carrera 13 de la ciudad, agredieron a su familiar por no brindarles 500 pesos.

“Paso para contarles algo que pasó por aquí por la carrera 13 del centro. Mi hijo venía de hacer un mandado cuando se le acercó un sujeto, al parecer es malabarista. Y le pidió 500 pesos y como no tenía para dárselos, lo cogió y lo agredió. Le dio múltiples golpes en la cara, en la cabeza, en el cuerpo", denunció.

Señaló que son residentes del sector y su hijo transitaba a pie con dirección a su hogar cuando estas personas le solicitaron dinero que les faltaba completar para el consumo de estupefacientes tornándose agresivos.

Lamentó la situación porque es difícil identificar a estas personas y que puedan responder ante la autoridad competente por estos hechos de agresión. Llamó la atención a las autoridades para que refuercen la presencia policial y evitar la ocurrencia de estos casos.

“Estoy muy triste que una vida en Armenia vale 500 pesos que por una roca de perico. Hago un llamado por esas personas que están en los semáforos que son agresivas. Están atracando, están robando, están quitando celulares", alertó.

La mujer envío un llamado a la comunidad para que estén alertas y no sean las próximas víctimas de agresión.

¿Qué dicen autoridades de Armenia?

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez sostuvo que de la mano con los gestores de convivencia han establecido diferentes estrategias para afrontar la problemática.

Play/Pause Secretario de Gobierno de Armenia 00:23 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Hemos con nuestros gestores generado varias estrategias frente a las varias personas. Uno, la que se dedican a limpiar vidrios, que han agredido a las personas. El segundo es las personas que hacen algún acto de dde malabarismo o de algo similar. Nosotros ya estamos tomando las medidas frente a estas personas en control con la policía", informó.

Evidenció que quienes se dedican a limpiar vidrios de vehículos en paraderos o realizar actividades como malabares han agredido a personas por eso están tomando las medidas en control con la Policía del departamento.