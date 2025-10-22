Tunja

Chivatá se viste de fiesta: el alcalde invita a celebrar las tradicionales ferias en honor a la Virg

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, Chivatá vivirá sus ferias y fiestas patronales con deporte, cultura, música y tradición. El alcalde Yesid Bernal Hernández invita a los boyacenses a disfrutar de esta celebración que exalta la identidad del municipio.

FOTO I CREDITOS AL AUTOR

FOTO I CREDITOS AL AUTOR

Felipe Carreño

El alcalde de Chivatá, Yesid Bernal Hernández, anunció que las tradicionales ferias y fiestas en honor a la Virgen del Rosario comenzarán el próximo 30 de octubre con una variada programación que incluye deporte, música y cultura. «...Queremos invitar a todos los tunjanos, boyacenses y colombianos a que nos acompañen en nuestras ferias y fiestas. Iniciaremos con nuestro primer running nocturno de Tunja a Chivatá, una aventura deportiva de 8.5 kilómetros bajo la estrategia Jueves de Mirador...», señaló el mandatario, quien explicó que los interesados pueden inscribirse en The Bike Planet, en Tunja, o a través de la Escuela de Deportes del profesor Fabián Bernal.

Durante la entrevista con Caracol Radio, Bernal Hernández destacó que el viernes será la jornada dedicada a la niñez y la juventud. «...Tendremos eucaristía, carnaval juvenil, actividades para los más pequeños y cerraremos con la Noche de la Juventud, donde se presentará DJ Redbird. Queremos espacios que celebren la energía y el talento de nuestros jóvenes...», afirmó el alcalde, resaltando el carácter familiar e incluyente de las festividades.

El mandatario también adelantó que el sábado 1 de noviembre se desarrollará la tradicional Feria Ganadera y Campesina, con más de cien ejemplares inscritos. «...Es una gran exposición del trabajo de nuestros campesinos. En la noche tendremos las vísperas religiosas y la primera verbena con los Titanes de la Carranga, Jorge Rubiano y la orquesta La Batalla...», detalló. Finalmente, Bernal Hernández invitó a disfrutar del Festival Equino y el concierto principal del artista Heredero el domingo. «...Esperamos a todos del 30 de octubre al 2 de noviembre. Será una fiesta llena de cultura, deporte y tradición para disfrutar en familia...», concluyó.

