Capturan a pareja que abusaba sexualmente de su hijo de 11 años en Bogotá

Capturan a pareja que abusaba sexualmente de su hijo de 10 años en Bogotá. Foto: Policía de Bogotá.

Bogotá D.C

Las autoridades lograron la captura de una pareja sentimental, un hombre de 40 años y una mujer de 35 años, por abusar sexualmente de su hijo de 11 años.

De acuerdo con información de la Policía, el menor vivía en la localidad de Bosa, con su padre y la pareja sentimental de su padre desde hace dos años.

Sin embargo, fue la madre del niño quien se dio cuenta que el menor presentaba un cuadro de depresión por lo que lo llevó a un psicólogo. Y fue este profesional quien, tras conocer el relato del menor, alertó de inmediato a su madre y a las autoridades.

“Por consiguiente, se activa la ruta de atención para que sea atendido este menor logrando efectivamente la expedición de fichas de captura que se materializan en y son puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de abuso sexual con menor de 14 años”, relató el Teniente Coronel Norberto Caro.

El padre del menor ya contaba con antecedentes judiciales por el delito de violencia intrafamiliar.

Las autoridades reiteran a todos los padres de familia, docentes y cuidadores de niños, niñas y que frente a cualquier síntoma, cualquier situación que se pueda presentar con los menores, acudan a la Policía Nacional y a los diferentes profesionales para que podamos atender a nuestros niños y niñas adolescentes.

Situaciones como depresión, falta de confianza, estar muy distraídos frente al entorno social o familiar que se presente, pueden ser signos de alarma para determinar y generar espacios de confianza que permitan contar qué lo puede estar sucediendo a este menor.