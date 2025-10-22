Arcabuco busca convertirse en la galería a cielo abierto más grande de Colombia

El alcalde de Arcabuco, Carlos David Zárate, explicó que el municipio avanza en un ambicioso proyecto para consolidarse como la galería a cielo abierto más grande de Colombia. «...Venimos desarrollando una estrategia de recuperación de la memoria histórica, de incentivo al sector privado mediante el turismo y de fortalecimiento del comercio local, todo a través de la cultura y las artes plásticas. Ya contamos con la participación de 40 artistas que intervinieron los locales del centro histórico...», señaló el mandatario en diálogo con Caracol Radio.

Zárate destacó que la idea del festival surgió del deseo de proyectar la riqueza natural y cultural del municipio. «...Arcabuco es un territorio con una enorme herencia muisca, una reserva ambiental única y una industria tradicional liderada por mujeres. Queríamos mostrarle al país que somos mucho más que un paisaje hermoso. Por eso, con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, dimos inicio al Festival Internacional de Muralismo, que busca representar nuestra identidad en cada fachada y rincón del pueblo...», afirmó el alcalde.

Finalmente, Carlos David Zárate anunció que en noviembre se desarrollará la segunda fase del proyecto, denominada Festival Internacional de Muralismo 2.0. «...En esta etapa esperamos intervenir hasta el 70% del casco urbano, cerca de 300 fachadas, con una inversión conjunta de 650 millones de pesos entre el municipio y la Gobernación. Queremos que Arcauco sea un entorno turístico sustentado en la cultura, amigable con el medio ambiente y abierto para todos. Invitamos a Colombia a conocer nuestra galería y disfrutar del arte al aire libre...», concluyó.