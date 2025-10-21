Un puntaje de resaltar en las pruebas del ICFES en el Departamento de Boyacá

En una entrevista con Caracol Radio, Luis Santiago García Cifuentes, director general del Colegio de Boyacá, menciona que «Sara Sofía es una niña que ha estado estudiando en el colegio toda su vida, entonces pues este es el producto de todo el proceso que se ha llevado con ella, gracias al equipo docente, todos los que han puesto una parte para que ella lograra este triunfo, igualmente pues su esfuerzo, su dedicación, el esfuerzo de los padres, de familia también».

El directivo explicó que detrás de estos resultados existe una metodología basada en la vocación docente, la pedagogía activa y la evaluación constante. «Tenemos un equipo docente maravilloso que ejerce su profesión con verdadera vocación. Además, realizamos simulacros y pruebas externas que preparan a los estudiantes en el manejo del tiempo y el tipo de preguntas. Es un entrenamiento académico similar al de un atleta», añadió.

Aunque por ahora no se ha confirmado si Sara Sofía recibirá algún tipo de beca o estímulo por parte del Ministerio de Educación, el director recordó que en años anteriores se otorgaban apoyos económicos a los mejores puntajes nacionales, pero desconoce si esa política continúa vigente.

«Buscamos preparar a los jóvenes para la vida real, no solo para un examen. Lo más importante es que sepan que el cielo es el límite y que con dedicación y esfuerzo pueden alcanzar cualquier meta», afirmó el director del Colegio.