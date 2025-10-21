UGR Chinchiná afirma que remueven derrumbes en dos barrios y desmienten sobre nuevos taludes

Manizales

Ante el rumor de que se había presentado otro derrumbe en los barrios San Carlos y Funvascar, en Chinchiná (Caldas), la Unidad de Gestión del Riesgo aclara que es falso, realmente, están quitando la capa vegetal de la parte baja de la montaña para después ejecutar las obras de mitigación y prevención ordenadas por la UNGRD con los recursos que la entidad nacional entregó.

“Avanzamos nuevamente con la remoción gracias al contrato que se realizó con la Gobernación de Caldas. De igual manera, avanzamos con los recursos de gestión nacional del Riesgo para obras de mitigación necesarias. Cabe aclarar que es falso que se presente un nuevo deslizamiento, solo quitamos la tierra, la colocamos en la vía para que luego las volquetas la recojan y la transporten a otro punto”, explica Juan Diego López, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Chinchiná.

Cabe recordar que la UNGRD entregó $ 1.200 millones para estabilizar el talud en aquellos lugares, pero el funcionario recuerda que la remoción de tierra se había detenido para que Corpocaldas realizara los diseños de obras de mitigación definitivas, los cuales se enviaron a la entidad nacional para su aprobación y por ese motivo se retomó la labor.

Las familias que residen en las 20 viviendas ubicadas en la zona de riesgo, se encuentran con subsidios de arrendamiento en otros sectores del municipio mientras se realizan los estudios de diseño de las obras de mitigación y su posterior ejecución.