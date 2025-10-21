¡Prográmese! Cierre de 3 importantes estaciones de TransMilenio, 24 de octubre: horario y rutas alternas

En Bogotá, TransMilenio es el principal medio de transporte de los ciudadanos en la capital y cuenta con distintas rutas troncales, especiales o zonales que permiten facilitar la movilidad de las personas.

Este medio de transporte masivo moviliza cerca de 4 millones de personas al día, pues los buses biarticulados tienen la capacidad de transportar hasta 250 pasajeros, mientras que los articulador tiene un promedio de capacidad para 160 pasajeros. TrasnMilenio se caracteriza por su eficacia para movilizar a sus usuarios a distintas partes de la ciudad.

Sin embargo, para el viernes 24 de agosto, 3 estaciones de TrasnMilenio dejarán de operar ya que se realizará una jornada de simulacro distrital, que tiene como fin consolidar la capacidad de reacción del sistema de transporte y de las entidades de la Administración distrital frente a eventuales situaciones de riesgo.

Estaciones de TransMilenio que dejarán de funcionar: Horario

De acuerdo con información del medio de transporte de Bogotá, el próximo viernes 24 de octubre de 2025, entre las 10:00 a.m. y 10:45 a.m. la estación de Portal 80 Quirigua y Carrera 90 dejarán de prestar servicio. Esta inoperatividad se da por motivo de el simulacro distrital que se realizara en esta fecha.

Es importante recordar que la suspensión de estos servicios será temporalmente, durante las horas establecidas, es decir, con una duración de 45 minutos. Una vez se finalice la jornada, la operación del portal ser reestablecerá. El resto de red del sistema de TransMilenio operará con total normalidad.

Rutas alternas de TransMilenio

La entidad recomienda que los usuarios de TransMilenio hagan uso de otras estaciones de la calle 80 o tomar las rutas de TrasMiZonal. Incluso, afirmaron que para mejorar el tráfico o las dudas sobre la movilidad, dispondrán de personal informativo con el fin de oriental a los pasajeros durante la franja de tiempo mencionada.

Tenga en cuenta que los buses troncales y las rutas alimentadoras que ingresan o salen desde el Portal 80 estarán suspendidas temporalmente y realizarán retornos en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 80.

Simulacro Nacional 2025:

Cabe recordar que este miércoles 22 de octubre en Colombia se realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, en Bogotá, este se llevará a cabo a las 10:30 a.m.

Se trata de un ejercicio que se realiza anualmente, para fortalecer al capacidad de respuesta ante los distintos desastres que se pueden presentar en el país.

Debe tener en cuenta que las fechas y horarios en los que se realizarán los simulacros dependerán del riesgos seleccionado por el municipio y cambia dependiendo las necesidad de cada departamento o municipio.

