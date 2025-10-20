Revelan los audios del VAR del polémico penal sancionado a Nacional contra Pasto

Atlético Nacional consiguió un empate clave ante Deportivo Pasto en el último minuto del juego por la fecha 16 de la Liga colombiana. La anotación llegó mediante un penal cobrado por Jorman Campuzano, debido a una polémica infracción del arquero Victor Cabezas sobre Facundo Batista.

La acción dio de qué hablar debido a la interpretación de la misma. Cabezas salió a interceptar un balón aéreo y terminó impactando en la espalda del delantero uruguayo. En principio, el juez central, Wilmar Montaño, no vio penal, pero sí lo sancionó luego de ser llamado por el árbitro del VAR para que revisara la jugada.

Audio del VAR del penal sancionado a Nacional

