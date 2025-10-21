Juanita Parga: defensora manizaleña que juega en la Selección Colombia sub - 17 en el mundial

Manizales

Orgullo es lo que siente la familia de Juanita, en especial su padre, Juan Pablo, quien describe que la convocatoria de su hija es gracias al esfuerzo y dedicación que ha empeñado desde pequeña para vestir la camiseta de la ‘Tricolor’. Juan Pablo, nos cuenta cómo fueron los inicios de Juanita en el fútbol, quien desde temprana edad se sintió identificada.

¿Cómo inició Juanita en el fútbol?

Juanita arrancó a los 6 años cuando jugaba con una pelota en su casa demostrando su pasión por este deporte y a partir de allí, sus sueños se han planificado y ella los ha proyectado. Cuando cursaba preescolar, el profesor de educación física del Gimnasio Artístico El Guamal descubrió sus condiciones atléticas, las cuales eran diferentes, incluso sus habilidades para el fútbol eran distintas frente a los demás y empezaron a impulsarla.

“Es algo bonito y con mi esposa lo recordamos con mucho cariño, porque el profesor nos decía que la debíamos ver, ante tanta insistencia, decidí un día ir a verla, sin avisar a nadie fui, porque la verdad, no imaginábamos verla jugando fútbol, pero si supiera la sensación al escuchar en la tribuna los buenos comentarios sobre ella, cómo la admiraban y se destacaba y los otros papás la resaltaban, eso fue muy bonito”.

Wikam, Once Caldas y la Escuela de Fútbol Sarmiento Lora, han sido algunos de los clubes por los que ha pasado Juanita a sus 16 años, los cuales la impulsaron para destacarse y ser dirigida hoy por el director técnico Carlos Paniagua.

Proceso en torneos nacionales

Juanita, empieza en la escuela deportiva del Gimnasio Artístico El Guamal, aunque buscando una mejor preparación la llevamos con mi hermano Guillermo Parga en la Academia Blanca, él la presenta en Once Caldas y a partir de ahí nace el proceso de jugar con la Selección Caldas en competencias nacionales en la categoría infantil y con 11 años participó en la categoría sub -13.

“Estando allí, la observan de otras regiones, en el ‘Babyfútbol’ compitió con Wikam y delegados de la escuela Sarmiento Lora se interesan por las condiciones de juego de Juanita, entonces aparece el ofrecimiento para ir a la ciudad de Cali a continuar el proceso deportivo, por lo que nos trasladamos a esa capital para que ella continúe su proceso, el cual es su actual club y, además, ha podido jugar con el seleccionado Valle en torneo nacionales e internacionales”, narra Juan Pablo Parga.

Primer llamado a la Selección Colombia

Precisamente, ser parte de las 21 convocadas es un eslabón de sus objetivos, porque Juanita, también quiere llegar al fútbol profesional en Colombia y en Europa y, por supuesto, estar presente en el radar del conjunto nacional.

“Ha sido un trabajo arduo desde pequeña jugando en competencias a nivel nacional y de interclubes que dieron la posibilidad de que la vieran y, finalmente, incidió a que participara con la sub - 15 del Valle del Cauca quedando campeona y donde habían representantes de la selección, quienes la observaron por su buen desempeño, en especial, en la final obteniendo un papel destacado. Ese fue el paso para que este año estuviese en los procesos de microciclos con la selección”, destaca el padre de Juanita Parga.

