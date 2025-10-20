La manizaleña Sofía Prieto participa con la Selección Colombia sub - 17 en el mundial en Marruecos

Manizales

Sofía Prieto, es una portera manizaleña de 16 años y fue convocada a la Selección Colombia sub - 17, por ese motivo disputa su primer mundial gracias a su esfuerzo y sacrificio, según cuenta su padre Jhon Jairo Prieto, quien describe con felicidad el camino que ha tenido su hija en el fútbol.

“Estamos emocionados y contentos al ver que la niña cumple sus sueños. Para estar en la selección de su país es como ganarse la lotería y esto ha sido por la dedicación y enfoque de Sofía y por eso hoy está con otras 20 futbolistas en el mundial en Marruecos”.

Inicios en el fútbol

Sofía Prieto inició a los 6 años en el deporte, por lo que empezó a practicar natación, patinaje hasta encontrar en la ‘pecosa’ su aprecio y anhelo, de esa manera, empieza su carrera futbolística en la escuela del Once Caldas, pero jugaba con niños, no obstante, cuando cumplió 10 años, sus padres la inscribieron en la escuela Wikam, donde entrenaba con niñas y arrancó a participar en distintos campeonatos nacionales.

En el torneo ‘Babyfútbol Colanta’, Sofía fue vista por cazatalentos del Club Deportivo Escuela Sarmiento Lora en Cali, quienes contactaron a sus padres y la convocaron a que jugara para la institución en diferentes competencias obteniendo logros y distinciones y, posteriormente, vestir hoy la camiseta de la selección colombiana.

“Con la mamá exploramos esa posibilidad y más adelante viajamos con la niña una vez al mes, de la escuela nos dijeron que necesitaban a la niña tiempo completo, entonces en familia, tomamos la decisión para que ella viviera en Cali. Inicialmente, convivió en casas de hogar, donde compartió con otra niña manizaleña, pero la mamá está con ella en esa ciudad hace dos años”, relata Jhon Jairo Prieto.

Añade que su hija conformó las selecciones Valle de fútbol en todas sus categorías llegando a jugar la final del Campeonato Nacional Interligas sub - 13 en el 2023, donde perdieron contra Antioquia. En el sub - 15 jugaron la final del mismo torneo, del cual se coronaron campeonas, obteniendo el tiquete a jugar la ‘Evolution Conmebol’ en Paraguay, donde ocuparon la tercera casilla, siendo Sofía la mejor portera del torneo ‘MVP’ por tener la valla menos vencida.

Llamada por la selección nacional

“Ella alternaba esto con los campeonatos locales y departamentales que disputaba con la escuela Sarmiento Lora, en uno de esos fue observada por delegados de la selección nacional y el profe Paniagua y desde allí está en el radar de la selección”.

A pesar del debut del conjunto colombiano en el mundial, Jhon Jairo pide alentar a las chicas que visten el tricolor nacional y que intentarán dejar en alto el nombre del país.

El próximo partido de las dirigidas por Carlos Paniagua será este miércoles 22 a las 8:00 de la mañana (hora colombiana) contra Costa de Marfil que viene de empatar contra Corea del Sur.