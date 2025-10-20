Capturan a uno de los responsables de la agresión del líder social “Tarzán” en Anserma, Caldas

Manizales

Las autoridades en Anserma confirmaron que en las últimas horas fue capturado uno de los autores materiales de la agresión registrada en julio del presente año en contra de Gustavo Adolfo Gil conocido como “Tarzán”.

Recordemos que el pasado tres de julio en la avenida Libertador de Anserma “Tarzán” fue víctima de una brutal golpiza por dos sujetos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad.

La víctima, Gustavo Adolfo Gil, sufrió graves heridas, una de ellas en uno de sus ojos, considerada la más delicada. Tras la agresión, permaneció varios días internado en un centro asistencial de Manizales, donde fue sometido a múltiples cirugías debido a la gravedad de las lesiones. El abogado de la víctima Juan David Puerta, confirmó la captura de uno de los agresores

“Ya nos enteramos como bancada de víctimas que se le dio captura a uno de los posibles implicados en un hecho que consternó el municipio de Anserma con relación a una agresión muy intensa y agresiva que sufrió Gustavo Adolfo. Pues hombre, estamos esperando que en un sano juicio se pueda entender por qué en la primera instancia el juzgado promiscuo del municipio de Viterbo no atendió las solicitudes de la Fiscalía General de la Nación”, dijo el abogado

El capturado será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías para la legalización de la captura