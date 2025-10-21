Jowell & Randy 3D: el perreo llega a otra dimensión este 20 de diciembre en el Movistar Arena

Bogotá se prepara para vivir el reguetón como nunca antes. El dúo más icónico del género urbano, Jowell & Randy, regresa a Colombia con su espectáculo “Jowell & Randy 3D”, una propuesta multisensorial que se presentará el próximo 20 de diciembre en el Movistar Arena.

Este show promete llevar el perreo a otra dimensión, combinando tecnología, música y energía en una experiencia sin precedentes.

“Jowell & Randy 3D” no es solo un concierto, es una inmersión total en el universo del reguetón. Cada asistente recibirá gafas 3D para disfrutar de proyecciones tridimensionales, luces sincronizadas, sonido envolvente y tecnología de mapping que transformará el recinto en un viaje visual y sonoro. Durante más de tres horas, el dúo recorrerá su trayectoria con más de 60 canciones, invitados sorpresa y una puesta en escena de alto impacto.

Tras agotar funciones en Chile y Perú, donde reunieron a más de 15.000 personas, Jowell & Randy llegan a Bogotá con un espectáculo que ha revolucionado la forma de vivir la música urbana.

La boletería, disponible desde el 9 de octubre en TuBoleta.com, ha tenido una respuesta masiva, reflejando la expectativa que genera su regreso al país.

“Colombia siempre nos recibe con una energía única”, expresaron los artistas. “Este show es nuestra forma de devolverles todo ese amor, pero ahora en otra dimensión”. Con éxitos como “Bonita”, “No te veo”, “Loco”, “Se acabó la cuarentena” y la icónica “Safaera” junto a Bad Bunny, el dúo puertorriqueño promete una noche inolvidable.

Con más de dos décadas de carrera y millones de oyentes en todo el mundo, Jowell & Randy se consolidan como pilares del reguetón. Su regreso a Bogotá no solo celebra su legado, sino que lo proyecta hacia el futuro con una producción tecnológica que redefine el concepto de espectáculo urbano.

Los fanáticos que quieran ser parte de esta experiencia única deben apresurarse: las últimas localidades están disponibles y se espera un lleno total en una de las citas más esperadas del año para los amantes del género.