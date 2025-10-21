Cali hace historia con el primer festival femenino de salsa: llega el Cali Salsa Femstival 2025

la capital mundial de la salsa, se prepara para vivir un momento histórico con el Cali Salsa Femstival 2025, el primer festival femenino dedicado exclusivamente a visibilizar y celebrar el papel de las mujeres en este género musical.

Producido por la Fundación Vozs Mujer, el evento se consolida como una propuesta cultural única que une arte, formación y empoderamiento.

El Femstival se compone de dos áreas: académica y artística. En la primera, se desarrollarán conversatorios, exposiciones y talleres con expertas en música latina, marketing y negocios, brindando herramientas prácticas a las artistas para fortalecer sus carreras.

En la segunda, el público podrá disfrutar de una vibrante parrilla musical con orquestas y solistas femeninas que representan lo mejor del talento salsero.

Entre las agrupaciones confirmadas están Las Guaracheras, Dcache Orquesta, Son Mujeres, The Bambas de Bogotá, Pacífico Big Band Fem, y la reconocida cantante cubana Aymee Nuviola, junto a nueve solistas caleñas acompañadas por bailarinas.

Este cartel demuestra la diversidad, fuerza y creatividad de las mujeres en la salsa, desde la interpretación hasta la producción.

“El Femstival es una voz colectiva que suena, vibra y transforma. Proponemos a las nuevas generaciones de artistas salseras un estilo femenino en la escena musical”, afirma Adriana Chamorro, directora general del evento.

La iniciativa también busca abrir espacios de intercambio con países como Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, Perú y Venezuela, fortaleciendo redes internacionales de mujeres salseras.

La entrada al festival será libre, y se invita a medios, instituciones culturales, marcas aliadas y al público en general a sumarse a esta celebración que pondrá a Cali a bailar al ritmo del movimiento femenino salsero.

El evento se convierte en una plataforma de visibilidad y reconocimiento para las mujeres que han dejado huella en la historia de la salsa, desde compositoras e intérpretes hasta bailarinas, DJs y gestoras culturales.

Informes y programación disponible en las redes sociales oficiales: @calisalsafemstival – @vozsmujer