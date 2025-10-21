¡Luis Díaz regresa a la Champions League! Día, fecha y hora del partido del Bayern Múnich

La Champions League entra en su tercera semana de disputa en la fase de Liga. Esta trae consigo grandes partidos que pueden marcar el desarrollo de lo que resta de la instancia, con un campeonato que es liderado por Bayern Múnich debido a la diferencia de gol.

El equipo alemán, que le renovó el contrato al técnico Vincent Kompany hasta 2029, es el mejor en el inicio de las temporadas en las principales ligas de Europa. En 11 partidos disputados (7 por Liga, 2 por Champions, 1 por Supercopa y otro por Copa de Alemania) no conoce la derrota.

Por su parte, cuenta con 3 de los jugadores que más aporte directo en goles (anotaciones y asistencias) ha tenido en el inicio de la campaña, con un total de 44 anotaciones, que se reparten Harry Kane (22), Michael Olise (12) y Luis Díaz (10).

Luis Díaz regresa a Champions con la ilusión de marcar

El colombiano ha tenido participación en goles en dos de los cuatro torneos que ya ha disputado con el cuadro alemán, ya que le falta en Champions League y en Copa. Así las cosas, la motivación del guajiro pasará por marcar ante el Brujas de Bélgica su primera anotación en el campeonato europeo con el Bayern.

La última vez que Lucho marcó en Champions League fue el triplete ante Bayer Leverkusen en la fase inicial, cuando defendía los colores del Liverpool, en noviembre de 2024.

En Champions, Lucho acumula 10 goles, distribuidos de la siguiente manera: 4 con Porto y 6 con el Liverpool.

Luis Díaz en entrenamiento previo al juego ante Brujas de Bélgica

Día, hora y cómo seguir Bayern Múnich vs. Brujas

Este será el tercer enfrentamiento entre Bayern y Brujas, con saldo de un empate y una victoria para los alemanes.

El juego tendrá lugar este miércoles 22 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora Colombia), un duelo que se disputará en el Allianz Arena.

El juego, usted lo podrá disfrutar mediante el minuto a minuto de caracol.com.co y la transmisión por televisión estará a cargo de ESPN, así como se podrá seguir por Disney+.