Ecopetrol encendió techo solar que ayuda a reducir 101 toneladas de CO₂ al año

Bucaramanga

Ecopetrol anunció que en el marco de la apuesta por la transición energética en el país, en el Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (Icpet), se instalaron 1.112 paneles solares y 18 inversores distribuidos en cinco edificios del complejo para abastecer el 11% de la energía del instituto.

"En una segunda fase saldremos con un nuevo proyecto que busca este primero en un 9% adicional, es decir, tendremos un sistema de energía fotovoltaica que cubre el 20% de las demandas de energía eléctrica del instituto diariamente“, señaló Vladimir Orlando Blanco Velandia, Gerente de Servicios de Tecnología de Negocio - Icpet.

De acuerdo a lo reportado por la empresa petrolera, este proyecto se está ejecutando con la modalidad Power Purchase Agreement (PPA), o Contrato de Compra de Energía por lo que se facilita la autogeneración renovable sin requerir una inversión directa inicial por parte de Ecopetrol.

“Se alcanzará una disminución total de 194 toneladas de CO₂ anuales, abasteciendo el 20% del consumo total de energía del Icpet”, Henry Herreño, Autoridad Eléctrica del Icpet.