🔴EN VIVO | Medellín vs. Santa Fe por fecha 14 de Liga Colombiana: siga ACÁ la trasmisión en directo

<b>Independiente Medellín recibe a Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot</b> a partir de las 8:10 de la noche para disputar la fecha 14 de la Liga Colombiana, partido que fue aplazado por el concierto de Silvestre Dangond que se llevó a cabo en el escenario deportivo. <b>Con este duelo, los dos conjuntos estarían al día en el torneo.</b><b>Ambos equipos llegan a este compromiso siendo parte de los ocho mejores,</b> pues el equipo paisa es tercero con 30 unidades, las mismas que Atlético Bucaramanga. Mientras que el conjunto bogotano es octavo con 21, seguido de Águilas Doradas que tiene la misma igualdad de puntos.<b>La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue por los cuartos de final de la Copa Colombia</b>, donde el Poderoso eliminó al León en el partido de vuelta que se disputó en El Campín. El marcador global terminó (2-4) a favor del Medellín.