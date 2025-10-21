Liga Colombiana

Medellín MED
Santa Fe SFE

🔴EN VIVO | Medellín vs. Santa Fe por fecha 14 de Liga Colombiana: siga ACÁ la trasmisión en directo

‘El León’ busca tres puntos para afianzarse entre los ocho mejores

Santa Fe vs. Medellín por Copa Colombia / Colprensa

Santa Fe vs. Medellín por Copa Colombia / Colprensa

Juliana Sofía Ramíirez Araque

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad