Hora del simulacro en Bogotá 2025: puntos de encuentro y entidades que participarán el 22 de octubre

Bogotá se alista para vivir el Simulacro Distrital 2025, una gran jornada de preparación ante emergencias que se realizará este miércoles 22 de octubre a las 10:30 de la mañana, liderada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

El objetivo del ejercicio es fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudadanía, las empresas, las instituciones públicas y las comunidades frente a posibles desastres naturales o situaciones de riesgo.

Más de 2 millones de personas participarán

Según el IDIGER, se espera la participación de más de 2 millones 700 mil personas entre colegios, universidades, entidades públicas, centros comerciales y comunidades de toda la ciudad.

“Este simulacro es una oportunidad para fortalecer la cultura de la prevención y la corresponsabilidad. Todos los sectores contribuyen a una Bogotá más preparada y resiliente”, señaló Guillermo Escobar, director del IDIGER.

¿Qué otros eventos se realizarán durante esta jornada de simulacro?

Durante este mes también se desarrollan otros ejercicios especializados, entre ellos:

• Simulacro por sismo y movimiento en masa en Sumapaz, realizado el 17 de octubre.

• Ejercicio de evacuación escolar en el Borde Norte, el 29 de octubre, en el que participarán más de 40 instituciones educativas.

• Simulacro por falla en la excavación del Metro Línea 1, en la Avenida Caracas entre calles 19 y 22, el mismo 22 de octubre.

• Simulacro por derrame de gasolina en la Estación CENIT de Puente Aranda, a las 7:30 a.m.

• Ejercicio por falla en reactor nuclear en el Servicio Geológico Colombiano, a las 10:00 a.m.

¿Cuántos simulacros se han hecho en Bogotá?

El Simulacro Bogotá 2025 es el número 17 que se realiza desde 2009, en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Finalmente, es importante resaltar que en otras partes de Colombia el simulacro lo realizarán a las 9:00 de la mañana, que es la hora establecida para el inicio del ejercicio a nivel nacional.