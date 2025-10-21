Federico Gutiérrez: recuperar la seguridad y la vivienda no es un extremo político

Durante su participación en el foro World in Progress, el alcalde de Medellín hizo un llamado a la moderación política y resaltó el progreso que ha tenido la capital de Antioquia bajo su mandato. (Foto: Cortesía / Captura de Pantalla)

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se sumó a las voces que llaman por moderación en la política. Durante su participación en el foro World in Progress (WIP), organizado en Barcelona por el Grupo PRISA, Gutierrez pide dejar la lucha ideológica de lado y concentrarse en la ciudadanía.

El trabajo local

“Hay que recuperar la seguridad y la vivienda, y eso no es de extremos”, dijo Gutierrez, quien agregó que “es en las alcaldías donde las cosas están pasando”.

Sobre Medellín, Fico defendió que la discusión tiene que salir de la pelea ideológica que ha enmarcado la vida política en Colombia.

“Cuando tú sales a los barrios, la gente está pensando en cómo tener estudios para sus hijos, cómo tener buenos servicios públicos, cómo tener seguridad, cómo poder tener un empleo, cómo poder tener una vivienda. Para mí llegó el momento desde el sentido común”, afirmó.

El alcalde agregó que “cuando se habla de Medellín es imposible atribuir la transformación de Medellín a una sola persona o a todo un grupo empresarial o político. Lo que hacemos es un proceso de constitución colectiva”.

Mejoría en Medellín

Pese a problemas como la prostitución infantil o la actividad de bandas criminales en la ciudad, las cifras han mejorado en contraste a lo que se vivía en los 90s.

En 1991, Medellín llegó a tener 381 homicidios por cada 100.000 habitantes, “hoy tenemos una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes”, apuntó el alcalde.

De la mano de esa mejora han ido la construcción de infraestructuras, considerando que es la única capital colombiana con metro, y una transformación en el modelo económico. “Sigue una industria como la textil, que es fundamental, pero apostamos por las de entretenimiento, y alrededor de la innovación y de la tecnología generan empleo de mejor calidad y mejoran las condiciones”.

El municipio invierte un 2% de su PIB en innovación, lo que ha permitido generar un potente ecosistema alrededor de la tecnología. Eso también tiene un componente social: la producción musical es una de las nuevas cartas de presentación de la ciudad.

Música como solución social

“Si Medellín fuera considerado hoy por Spotify como un país, sería el quinto país con mayor número de reproducciones de acuerdo a los artistas locales”, dijo Fico quien tomó como ejemplo a Maluma, Juanes, Karol G o J Balbin.

“En barrios donde no podías entrar, una de las formas es con la música. Tenemos un proyecto que es el MusicLab, en el que entregamos un estudio de producción de la mejor capacidad a los barrios populares, y así se hace creación”, explicó.

Una ciudad con recursos

Medellín cuenta con muchos recursos, entre otras cosas, por su modelo de prestación de servicios públicos.

Empresas Públicas de Medellín provee energía eléctrica, gas por red, agua potable y alcantarillado, y es 100% pública. Eso le permite dedicar 1.400 millones de dólares de beneficios en política social en la ciudad.

Esta fórmula parece ir a contracorriente de la tendencia mundial de privatización de estos servicios y que para la ciudad colombiana es la gran joya de la corona. El 55% de las utilidades revierte en Medellín.

La situación política

Después de un fin de semana en el que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia quedaron en la cuerda floja por cuenta del enfrentamiento verbal entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, Fico defendió la vía diplomática:

“Estados Unidos es un gran aliado para Colombia y debe seguir siéndolo, y nosotros desde lo local seguimos manteniendo las relaciones subnacionales”, dijo sin criticar a Trump y llevando el enfoque sobre el presidente Gustavo Petro.

“Yo diría que Colombia tiene una muy buena relación con Estados Unidos. Quien ha generado un mal ambiente y una mala relación, hasta tratar de destruir todas las relaciones, es el que hoy maldirige a Colombia. Pero Estados Unidos es el primer socio comercial que tiene Colombia y esto hay que cuidarlo”, aseveró.