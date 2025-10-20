“Posiblemente, ganen los dos presidentes”: detalló Juan Manuel Santos ante la crisis diplomática

Durante su participación en el foro “World In Progress 2025” en Barcelona (organizado por Prisa Media), el expresidente Juan Manuel Santos lamentó el enfrentamiento entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y su homólogo de Estados unidos, Donald Trump, con respecto a la lucha del narcotráfico.

Sin embargo, aseguró que Colombia y Estados Unidos saldrán bien librados de la crisis diplomática que atraviesan.“Posiblemente ganen los dos presidentes, pero pierden los pueblos de Estados Unidos y Colombia”, afirmó Santos.

Juan Manuel Santos tiene las cosas claras, debido a que señaló que el hecho de que estén peleando el país de mayor consumo y el mayor productor de Cocaína del mundo, es un regalo que están haciéndole a un enemigo que deberían tener en común.

“Lo único que vemos que va a ganar es el crimen organizado. Si el mayor consumidor de drogas y el país que supuestamente exporta la mayor cantidad de cocaína se pelean, quien se beneficia es el crimen organizado, que debería ser el objetivo principal de los dos países cooperando”, indicó en el marco de su participación en el foro de diálogo en Barcelona World in Progress.

Asimismo, resaltó que Donald Trump ha emprendido ataques militares contra las denominadas narcolanchas en el Caribe, calificó a Petro como “líder del narcotráfico” y anunció el fin de ayudas económicas al país supuestamente por no hacer nada contra el tráfico de drogas.

Entre tanto, Colombia ha llamado a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña y acudirá a todas las “instancias internacionales” para defender su soberanía.

“Es una situación muy desafortunada, muy lamentable, ya que Colombia y Estados Unidos durante mucho tiempo tuvieron la mejor relación”,exclamó Santos.

A su parecer, el territorio norteamericano está perdiendo un socio clave, puesto que el 80% de la inteligencia estratégica en la lucha contra la mafia proviene de Colombia y el objetivo es cooperar para controlarlo.

Nueve años del acuerdo de paz

Por su parte, Santos resaltó que el proceso de paz que cumple 10 años el próximo mes, funcionó muy bien durante su gobierno, pero la violencia retorno por falta de implementación.

“Lo que ha sucedido es que por falta de implementación de ese acuerdo la violencia ha retornado a esas zonas que dominaban las Farc. Aspiro es a que el próximo gobierno sí realmente asuma la responsabilidad de implementarlo porque ahí están las soluciones a muchos de los problemas que tiene el país”, subrayó Santos.

Él, quien fue el primer valedor del acuerdo con ,las guerrillas, sostiene también que el pacto de paz firmado entre Israel y Hamás es solo un primer paso.

Reconoció el Nobel de Paz a María Corina Machado

Finalmente, Santos no dejó pasar la oportunidad para afirmar que fue una decisión muy acertada del Comité Noruego de Oslo haber condecorado a María Corina Machado con el premio Nobel de Paz.

“El comité del Nobel acertó al escoger a María Corina. Ella ha sido una persona realmente valiente, perseverante en su lucha por cobrar la libertad y la democracia en Venezuela. Este premio es un reconocimiento del mundo entero a su esfuerzo”, detalló el expresidente.

Cabe recordar que Juan Manuel Santos, quien fue presidente de Colombia en el periodo 2010-2018, recibió el Nobel de Paz por el acuerdo que lideró para que las Farc dejaran la lucha armada y se incorporaran a la democracia.