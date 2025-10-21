A mí no me acusen de mermelada, yo he “gestionado” proyectos con los gobiernos: Efraín Cepeda

A mí no me acusen de mermelada, yo he “gestionado” proyectos con el gobierno: Efraín Cepeda

Con la experiencia que le dan más de tres décadas en el Congreso de la República, el expresidente del Legislativo y ahora precandidato presidencial Efraín Cepeda abordó de frente uno de los temas que más lo han perseguido en su carrera política: las acusaciones de recibir y repartir “mermelada” o cuotas burocráticas.

Frente a las imputaciones del propio presidente Gustavo Petro y hasta de miembros de su propio partido, como el expresidente Andrés Pastrana, Cepeda delineó una frontera muy definida en su concepción del trabajo político.

¿Gestión legítima o mermelada? la defensa de Cepeda tras las acusaciones de Petro y Pastrana

Al ser interrogado en Sin Anestesia de la Luciérnaga sobre cómo había mantenido su influencia durante tanto tiempo en el Capitolio, Cepeda inició su defensa con un principio básico de la democracia: “Los partidos de gobierno gobiernan. Yo no conozco ninguna democracia en la faz del mundo que el partido de gobierno pues simplemente vote sí o no”.

Para el líder conservador, cuando su partido ha estado en el gobierno, ha sido natural que reciba cargos. Pero el meollo de su argumentación se centró en la gestión parlamentaria.

“En el tema de gestión, una de las siete funciones que tiene un congresista de la república es hacer gestión”, recalcó, desestimando el término “mermelada” como una caricatura malintencionada de una labor esencial. Para ilustrarlo, puso un ejemplo crudo y tangible de la realidad colombiana.

“La gestión”, según Cepeda

“Yo voy al municipio de Santa Lucía, Atlántico, nivel 6, nivel de pobreza pues supremamente alto, informalidad del 78 por ciento”, narró Cepeda. “¿Usted cree que allá me preguntan si es que yo reformé un artículo del código del comercio? Aquí lo que me dicen es: ‘mire este arroyo, no, nos estamos ahogando en él, haga gestión cuando se discute el presupuesto general de la nación para que el alcalde ejecute una obra que nos permita que no nos ahoguemos’”.

Con esta anécdota, el precandidato buscó humanizar su defensa, presentándose no como un burócrata alejado de la realidad, sino como un gestor que responde a las necesidades urgentes de las comunidades. “¿Usted cree que uno llega al congreso y miembro de las comisiones económicas y ponente del presupuesto y uno llega sin corazón?”, cuestionó.

Aseguró que su agenda política ha estado marcada por las necesidades de la población y las vías 4G, y que esa llamada mermelada “se gestiona con todos los gobiernos”, incluyendo, en teoría, el actual.

“Con el gobierno de Petro no he gestionado nada”

Sin embargo, al ser presionado sobre qué ha gestionado específicamente con el gobierno del presidente Gustavo Petro, Cepeda fue categórico: “Absolutamente nada”. Explicó que esta situación cambió radicalmente cuando, durante su presidencia del Congreso, tomó la decisión de que su partido saliera de la coalición de gobierno.

“Jamás se gestiona nada (cuando no se es partido de gobierno). Bueno, ahí lo que se pide es para gestionarlo”, aclaró, insinuando que la puerta de la gestión está abierta, pero bajo sus condiciones.

Pero su postura frente al Ejecutivo actual va más allá de la no cooperación. Cepeda envió un mensaje claro sobre su poder e intención en el Legislativo: “Pero tiene voz en el presupuesto ahora, el pasado lo hundimos, ¿no? Y hundimos la reforma tributaria y esta reforma tributaria la vamos a hundir”.