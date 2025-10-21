En Medellín realizaron el primer implante de prótesis de iris en Colombia

Medellín

Por primera vez en la historia de la oftalmología colombiana, se realizó un procedimiento de implante de prótesis de iris, y el beneficiario con este avance científico fue un paciente que llegó desde el exterior para buscar recuperar su visión.

¿Qué es el iris?

El oftalmólogo Germán Giraldo indicó que: “el iris es esa parte que le da color al ojo y su función es, entre otras, regular la cantidad de luz que le entra, por eso el cambio del tamaño de la pupila según si estamos en condiciones de baja o alta iluminación, porque de esa manera se regula”.

¿Por qué se puede perder el iris?

El especialista indicó que: “uno puede perder el iris de manera parcial o total, porque nace sin él, porque tiene una cirugía intraocular y lo pierde o por un trauma y por complicaciones en un procedimiento”.

Este avance de la medicina se logró con un equipo médico de alto nivel, encabezado por el especialista Germán Giraldo García y marca un hito en la cirugía ocular en Latinoamérica.

La intervención se hizo en la Clínica Oftalmológica de Antioquia, CLOFÁN, en la ciudad de Medellín y busca dar el primer paso al tratamiento de complejas patologías oculares, consolidando a Colombia como referente en la cirugía oftalmológica de alta complejidad en la región.

El paciente que recibió el implante es Celsio Nicasio Pedro, de 80 años de edad, que proviene de Curazao, y quien durante el más reciente año había perdido su capacidad visual y, según narró, estaba viendo solo tenuemente algunas sombras.

¿Qué características tiene el paciente?

Sobre este receptor del implante, el oftalmólogo Germán Giraldo García indicó que: “Celsio es un paciente de Curazao, tiene 80 años, en una cirugía de cataratas que se complicó, no se le pudo implantar el cristalino artificial y no le pudieron poner el lente intraocular. En esta intervención perdió el iris. Eso fue hace más de un año, él tenía una muy mala visión porque, además de no tener iris y no tener el segundo lente o cristalino, su visión era muy por debajo de lo adecuado. En la cirugía reciente se le pudieron reemplazar las dos estructuras”.

El paciente llegó a Medellín para lograr recuperar su visión, y tras esta intervención quirúrgica trascendental, ha comenzado su recuperación con un proceso gradual que le permitirá no solo ver, sino recuperar la autonomía y la calidad de vida para moverse con libertad.

¿Cómo fue la cirugía?

En relación con la cirugía, el especialista agregó que “el procedimiento se realizó hace tres semanas, para nosotros es una cirugía grande. Al él no tener cristalino, teníamos que entrar dos sub especialistas, retinólogo y yo. El retinólogo terminó de remover restos que le hubieran podido quedar de la primera cirugía y luego entro yo que con el iris que tiene un procedimiento para recortarlo al tamaño de su ojo, se realiza la intervención, se sutura el lente y el paciente sale de cirugía sale con algo de inflamación y posteriormente comienza el proceso de recuperación”.

Hoy, el señor Celsio ya ha recuperado en buena parte de su visión, que se tenía presupuestado que fuera de 20 / 80.