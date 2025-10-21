“En La Guajira sí se puede”: ISA entrega megaproyecto para la transición energética en Colombia

Colombia

Con una inversión de USD 147 millones, ISA, a través de INTERCOLOMBIA, entregó oficialmente al país la Interconexión Cuestecitas–Copey–Fundación, una infraestructura estratégica que fortalece el Sistema de Transmisión Nacional y viabiliza la evacuación de energías limpias desde La Guajira hacia los centros de consumo del país.

El proyecto, adjudicado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), representa un paso fundamental en la transición energética justa que impulsa el Gobierno Nacional.

El acto de entrega se realizó en Albania (La Guajira), con la participación del Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; la Ministra (E) de Ambiente, Irene Vélez; autoridades, comunidades y aliados estratégicos.

Durante el evento, Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA, afirmó: “esta interconexión representa mucho más que un proyecto de infraestructura: es un hito en la transformación energética de Colombia”, destacando el impacto estructural que tendrá para el futuro eléctrico del país.

Conexión histórica a 500 mil voltios

Por primera vez, el departamento de La Guajira queda conectado a una red de transmisión de 500 mil voltios, permitiendo transportar la energía eólica y solar generada en la región —reconocida por su alto potencial renovable— hacia los principales centros de consumo del país.

La obra incluyó:

270 kilómetros de líneas de transmisión en doble circuito (500 y 220 kV),

La ampliación de las subestaciones Cuestecitas, Copey y Fundación,

La construcción de la nueva subestación Nueva Cuestecitas (500 kV GIS), la primera en la región con tecnología encapsulada, que reduce el impacto ambiental y mejora la confiabilidad del sistema.

Compromiso social y ambiental

Más allá de los aspectos técnicos, el proyecto se destaca por su enfoque integral de sostenibilidad. Se invirtieron COP 54 mil millones en mitigación y compensaciones bióticas en 900 hectáreas de ecosistemas estratégicos. Así mismo, el Programa de Arqueología Preventiva permitió recuperar materiales culturales como restos óseos y cerámicos, de alto valor patrimonial en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena.

En lo social, ISA e INTERCOLOMBIA destinaron COP 13 mil millones a 71 proyectos de beneficio comunitario, que mejoran infraestructura básica, acceso a servicios públicos y fomentan oportunidades productivas. Además, se concertaron 18 acuerdos de compensaciones socioculturales por Consulta Previa, garantizando diálogo permanente y respeto intercultural.

Voces de la transformación

La obra fue celebrada como un logro compartido entre gobierno, empresa y comunidades. Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, destacó:

“Este proyecto cumple un paso fundamental y refleja el compromiso del Gobierno del Cambio con una transformación energética, que conecte la riqueza renovable de La Guajira con el resto del país. Con esta interconexión, fortalecemos la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y avanzamos hacia una energía más limpia, equitativa y al servicio de nuestra gente del Caribe y de todos los territorios. La infraestructura, que se entrega junto a ISA, contribuye a la transición energética justa que lideramos desde el Ministerio de Minas y Energía”.

Por su parte, Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente y directora de la ANLA, subrayó que “este Gobierno decidió creer en la transición energética justa, en La Guajira y en su gente. Este proyecto que obtuvo licencia ambiental por parte de la ANLA, demuestra que cuando se construye con respeto y participación, la transición justa y ecológica es posible. La Guajira no es un obstáculo, es el ejemplo vivo de que sí se puede”.

Carlos Mario Caro, gerente general de INTERCOLOMBIA, resaltó: “cada línea que conectamos es una oportunidad para acercar territorios y construir un país más sostenible”.

Un paso firme hacia un sistema energético más limpio y resiliente

La Interconexión Cuestecitas–Copey–Fundación no solo refuerza la infraestructura eléctrica del norte del país, sino que simboliza un nuevo capítulo en el camino hacia una Colombia más sostenible, equitativa y energéticamente soberana.

ISA reafirma así su compromiso con una transición energética justa, liderada con innovación, respeto territorial y visión de futuro. Porque en La Guajira, como dijo Jorge Andrés Carrillo: sí se puede.

ISA: energía que da vida a la transición.