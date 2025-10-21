En Caicedonia Valle del Cauca fue capturado uno de los delincuentes más buscados del Quindío

Coronel Luis Fernando Atuesta y la captura de uno de los más buscados en Quindío

Armenia

En el municipio de Caicedonia en el norte del Valle del Cauca fue capturado alias “Barbado” o “Pedro Machete”, uno de los delincuentes más buscados del Quindío

La Policía Nacional en desarrollo de labores de investigación y mediante diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Caicedonia en el Valle del Cauca, hizo efectiva una orden judicial en contra de alias “Barbado” o “Pedro Machete”, ciudadano catalogado como actor criminal quien hacía parte del volante de los más buscados de esta jurisdicción.

Igualmente, alias “Barbado” o “Pedro Machete”, realizaba coordinaciones para la comisión de homicidios y la comercialización de estupefacientes, en La Tebaida y Armenia en el Quindío y Caicedonia y Sevilla en el Valle del Cauca

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta “la captura de un actor criminal que se había vuelto en una prioridad para este comando del departamento toda vez que venía siendo publicado en el cartel de los más buscados desde el año 2023 consecutivamente hasta este año.

Hablamos de William Antonio Díaz Muñoz, alias Barbado o alias Pedro Machete, en su contra pesan órdenes de captura por los delitos de extorsión, homicidio, fabricación y porte de estupefacientes, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Un delincuente con injerencia muy fuerte en los municipios de Armenia y La Tebaida en Quindío , pero también en el Valle del Cauca, en municipios de Caicedonia y Sevilla. Este delincuente tiene dentro del prontuario criminal más de 15 años de trayectoria.

Así que es una muy buena noticia porque es una persona que venía no solamente dinamizando el tema del tráfico de estupefacientes, sino que ya tenía un control y un monopolio importante en los municipios de La Tebaida y en Armenia y detrás de ese control por el tráfico de estupefacientes pues venían los homicidios, por eso se le imputarán en la calidad de actor intelectual y determinante este tipo de delito.

El primero de izquierda a derecha es el capturado por la Policía. Foto: Cortesía Policía, Quindío Ampliar

¿Se va a pagar recompensa?

El coronel respondió “así es, se ofreció una un pago de hasta 10 millones de pesos por información que nos permitió lograr con la ubicación y captura y en este caso, evidentemente, tuvimos el aporte en información de una persona que nos permitió llegar hasta el paradero de este delincuente”