Tensiones Petro-Trump, ¿qué viene para la diplomacia entre Colombia y EE. UU.?

En Hora20 el análisis al nuevo capítulo de tensiones entre Donald Trump y Gustavo Petro, después de que el presidente de Estados Unidos llamara “líder del narcotráfico” al mandatario colombiano y anunciara nuevos aranceles y corte de ayudas. El debate sobre el punto en el que están las relaciones, lo que busca Trump, lo que ha logrado Petro y lo que viene en adelante para las relaciones diplomáticas, el efecto de estas tensiones en el panorama comercial y de seguridad, así como el impacto en la agenda electoral.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, manifestó que la función del presidente debe ser actuar bajo los interés del país, “si se es responsable con esos intereses, tocaba identificar los intereses con los que llegaba la nueva administración de Trump y así poder definir una política exterior responsable de cara a nuestros y a sus intereses”, en esa medida, dijo que teniendo en cuenta las prioridades que tiene hoy Washington en lucha contra las drogas y crimen organizado, el país pudo reforzar capacidades. Además, dijo que países de la región como Ecuador, Argentina y Paraguay se comportan como aliados, “son hechos y frente a eso toca actuar”. Agregó que si bien el mandato presidencial es proteger la integridad territorial y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, esto no se da bajo el actual Gobierno, “hay expansión de violencia organizada y el Gobierno demostró ser incompetente en garantizar las condiciones mínimas de seguridad”.

Para Sandra Borda, politóloga, internacionalista y profesora en la Universidad de los Andes, en el escalamiento entre Trump y Petro hay culpabilidades de ambos gobiernos que contribuyen a las tensiones desde el lenguaje y el uso de redes. Sin embargo, dijo que la decisión de Estados Unidos tiene un efecto terrible y paradójico, “EE. UU. no está contento con el desempeño de Colombia en la lucha contra criminales y contra las drogas, entonces deciden subir aranceles, cosa que afecta sectores legales de la economía y retirar ayuda, cosa que solo debilita más al Estado en la lucha contra actores criminales; resultará entonces un efecto terrible sobre la población civil por el deterioro económico y de seguridad, el sector que le apuesta a legalidad y los fortalecidos son los criminales con ventana de oportunidad”.

Frente al tema de la lucha contra las drogas, recordó que el descontento de Estados Unidos en esa materia frente al desempeño de Colombia no es nuevo, “la queja de EE. UU. no es nueva y no es solo de republicanos, los demócratas también se han quejado de lo mal que lo hemos hecho. El mensaje es que no están de acuerdo en la forma como los gobiernos se aproximan a las organizaciones narcotraficantes”.

Jorge Mantilla, politólogo, experto en dinámicas del conflicto y PhD en Criminología, planteó que frente a lo que está ocurriendo con Estados Unidos, Colombia debe avanzar en autonomía estratégica en términos de seguridad y defensa, “ningún país serio realmente ha dependido de otro en la historia reciente para tener política de seguridad y preservar el interés nacional. No se puede depender de otro país, México y Brasil son países de América Latina con relaciones estrechas y tienen autonomía estratégica”. En segundo lugar, dijo que de estas tensiones queda claro que independiente de Trump y Petro, debe haber un cambia de paradigma en la lucha contra las drogas, “ hay que reconocer el fracaso de la perspectiva prohibicionista”.

Detalló que en esta ecuación hablamos de tres presidentes: Petro, Maduro y Trump, que le hablan a sus audiencias, “Trump enfrenta un contexto interno complejo con llamados a huelgas generales, violencia política y expertos hablan de guerra civil; en Colombia Petro está en campaña y el escenario para él es inmejorable en ese marco porque recoge las banderas del antiimperialismo y se posiciona como líder antiamericano”

Gustavo García, abogado y exviceminsitro del Interior, recordó que en Trump hay una sistematicidad frente a cómo trata otros países, pues considera que hay maltrato tanto a los aliados, como a los países que no son afines a sus políticas, “la forma como trata a aliados y enemigos es realmente irresponsable y absurda”. Manifestó que esa tensión mundial cada vez busca polarizar más, “en el fondo lo que pasa es que en la mitad quedamos ciudadanos y no sabemos hasta dónde estas irresponsabilidades van a terminar en una exacerbación del sentimiento antiamericano”.

De otro lado, comentó que si bien se debe entender que los intereses nacionales deben coincidir con los de otros países, legítimamente hay circunstancias en las que se debe actuar bajo la unidad nacional por le interés general de la nación, entonces no debemos aguantar que le digan al Presidente que es líder del narcotráfico; eso debe llamar a la unidad nacional porque además corresponde a una estrategia vieja para posicionarse”.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, explicó que en los acuerdos comerciales como el TLC hay caminos para mejorar, revisar o renegociar, pero no hay proceso de suspensión, “lo que sí puede haber y está en proceso de darse es revisar el acuerdo comercial y las oportunidades para llegar a hacer negocios, porque lo que se busca es lograr negocios que permita ingresos. Cuando se habla del 10% del arancel que es lo utilizado por Estados Unidos y que se aplica una suspensión tácita, eso no es cierto en el sentido que si bien se da arancel ante acuerdo comercial que tenía posición del 0% arancel, al ser aplicado bajo norma de que por motivos de seguridad nacional se requiere de la implementación de un arancel, eso está por encima del acuerdo comercial, en se sentido, no se suspende a menos que haya controversia que se presente o como ocurre en EE. UU.” Sobre los efectos del incremento de aranceles, recordó que en AmCham en abril se calcularon los efectos de un incremento del 25% de los aranceles, lo cual generaría: decrecimiento del 17% en exportaciones, incremento del déficit fiscal en 205%, decrecimiento del crecimiento económico en 1,4% y la pérdida de 139 mil empleos.