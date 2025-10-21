El pelirrojo más querido del pop mundial: Ed Sheeran regresa a Colombia

Han pasado nueve años desde su última visita, y los fans colombianos no pueden contener la emoción: Ed Sheeran, uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo, vuelve a Colombia el próximo 16 de mayo de 2026 como parte de su gira internacional, en un espectáculo que se llevará a cabo en el Vive Claro Arena de Bogotá.

Con éxitos como Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud y Bad Habits, Sheeran ha conquistado millones de corazones alrededor del mundo.

Su estilo íntimo, letras sinceras y talento como compositor lo han convertido en un ícono global. Esta presentación promete ser una experiencia inolvidable, con un repertorio que recorrerá sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente álbum.

La expectativa es altísima. Desde que se anunció su regreso, las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, nostalgia y entusiasmo. “Esperamos este momento nueve años, nuestro corazón no puede de la emoción”, escriben sus seguidores. Y no es para menos: Ed Sheeran es uno de los artistas más queridos por el público colombiano, y su conexión con el país ha sido especial desde su primera visita.

La preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella comenzará mañana a las 10:00 A.M., una oportunidad única para asegurar los mejores lugares antes de la venta general. Para el público en general, las entradas estarán disponibles a partir del viernes 24 de octubre a través de la plataforma oficial www.ticketmaster.co.

El Vive Claro Arena se prepara para recibir a miles de fanáticos en una noche que quedará grabada en la memoria colectiva. Con una producción de primer nivel, visuales impactantes y la magia de Ed Sheeran en vivo, Bogotá será testigo de uno de los conciertos más esperados del año.