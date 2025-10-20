“No Te Borro”: Fariana fusiona lo urbano con el legado de Joe Arroyo

La cantante y compositora Fariana lanza “No Te Borro”, una poderosa y emotiva producción musical que rinde homenaje al legado del gran Joe Arroyo.

La canción, que incluye apartes del clásico “Sabré Olvidar”, mezcla sonidos urbanos con elementos del Joeson, el estilo musical que inmortalizó al ícono cartagenero.

Producida por Gangsta, “No Te Borro” es una fusión de trompetas en vivo, percusión afro-caribeña y arreglos modernos que evocan la nostalgia sin perder frescura.

Fariana logra capturar la esencia del Joe desde su atuendo blanco hasta sus movimientos en tarima, en un videoclip que celebra su influencia cultural y musical.

La artista, recientemente nominada al Latin GRAMMY® 2025 en la categoría “Mejor álbum de música urbana” por su proyecto Underwater, continúa demostrando su capacidad de innovación y respeto por sus raíces.

“Esta canción trata sobre la memoria, la que se queda en la piel”, afirma Fariana, quien ha sido reconocida por su estilo audaz y su visión artística única.

El videoclip de “No Te Borro” está disponible en plataformas digitales y recrea simbólicamente el homenaje al Joe Arroyo, con una puesta en escena que recuerda su presencia legendaria. Fariana no solo canta, sino que interpreta con el cuerpo y el alma, haciendo de cada gesto un tributo sincero.

Este fin de semana, Fariana se presentará en Cali junto al Grupo Niche, en un evento que promete ser una celebración de la música colombiana en todas sus formas.

La cita será en el Estadio Pascual Guerrero, donde se espera una noche cargada de ritmo, emoción y orgullo nacional.

Con “No Te Borro”, Fariana reafirma su lugar como una de las voces más creativas y comprometidas con la cultura musical del país, llevando el legado del Joe a nuevas audiencias con respeto, talento y visión.