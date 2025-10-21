El exótico campeón mundial no oficial del fútbol ¿Cómo funciona?

¿Se imagina que el fútbol funcionara como el boxeo profesional?, es decir, existiera un campeonato lineal, donde en cada partido cada equipo estuviera defendiendo su título, sin importar si se trata de un partido amistoso, de Eliminatorias o incluso de Mundial.

Pues bien, así funciona el Campeonato No Oficial de Fútbol Mundial o UFWC, por sus siglas en inglés. El sistema tiene en cuenta todos los partidos en la historia a nivel de selecciones, aplicado desde el Siglo 19, con un doble enfrentamiento entre Escocia e Inglaterra.

¿Quién es el actual campeón del mundo?

En el UFWC cualquier selección puede aspirar al título, dependiendo de su calendario, basta con repasar el actual campeón del mundo no oficial, corona que actualmente ostenta Kosovo, una selección que nunca ha ido a una Copa del Mundo y que participa en las Eliminatorias a la Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010.

El pasado 8 de septiembre, Kosovo consiguió el título luego de derrotar 2-0 a Suecia en las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El origen del título para los suecos es aún más llamativo, puesto que lo obtuvieron tras derrotar a Argelia. El campeonato mundial no oficial tuvo una larga gira por el territorio africano, rotándose el título entre Sierra Leona y Costa de Marfil, quien se lo había arrebatado a Uruguay. Los uruguayos lo obtuvieron tras vencer a los vigentes campeones del mundo oficiales, la selección Argentina.

¿Colombia ha sido campeón del mundo en este formato?

La Selección Colombia no solo ha sido campeón no oficial del mundo, sino que ha defendido dicha distinción durante 32 partidos a lo largo de la historia, ganando nueve compromisos en dicho lapso. El combinado nacional es la selección 24 en dicho escalafón, la última vez que tuvo el título fue en junio de 2015, cuando lo perdió con Argentina.

Por su parte, la selección que ha defendido durante más partidos el título no oficial del mundo es la de Escocia, con un total de 149 juegos, seguida de Inglaterra, con 146, y de Argentina, con 116.