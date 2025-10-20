Rescatan a ciudadano hondureño secuestrado en el Cauca

El Tambo, Cauca

En medio de un operativo en el occidente del Cauca por parte del Gaula de la Policía y el Gaula Militar, fue rescatado un ciudadano de nacionalidad hondureña secuestrado en este departamento.

El director del Gaula de la Policía, coronel Edgar Andrés Correa confirmó que “Abner Enrique Zapata Rosales, había sido secuestrado el 13 de octubre de 2025 tras llegar al país procedente de Comayagua, Honduras, con el objetivo de generar movimiento migratorio como parte del trámite para obtener la visa estadounidense”.

El oficial agregó que “su estadía en el país fue interrumpida por una red criminal que, mediante engaño, lo abordó en un vehículo de una plataforma de transporte cerca del hotel donde se hospedaba y lo trasladó hacia Popayán y posteriormente a zona rural de El Tambo donde fue retenido en cautiverio, encadenado de pies y manos, vendado y sometido a amenazas psicológicas por parte de los captores”.

Los delincuentes exigían a los familiares de la víctima, 50.000 dólares por su liberación, realizando videollamadas por Whatsapp para demostrar que lo mantenían con vida.

Durante el operativo fueron capturados Ersai Figueroa Cabezas y Yoztin Alexander Figueroa Silva, quienes custodiaban a la víctima y portaban armamento de corto y largo alcance.

Según las investigaciones, estos sujetos harían parte de una organización multicrimen transnacional vinculada a delitos de secuestro, extorsión y tráfico de migrantes, con presencia en el suroccidente del país y presuntos nexos con el Frente Carlos Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.