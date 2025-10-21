Desde Asojuventud Colombia llamaron la atención por la baja participación en las elecciones

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con Jhonatán Castellanos presidente de Asojuventud, Colombia y el análisis de los resultados de las elecciones de los consejos de juventud que se realizaron el domingo 19 de octubre en todo el país y que se caracterizaron por la baja participación, en el Quindío solo el 11.83% de los jóvenes habilitados salieron a votar

Jhonatan Castellanos presidente Asojuventud expresó “La verdad pues era una participación que se veía venir, no superó el 11% en el departamento del Quindío, no superó un poco más del 12% en la media nacional y eso nos lleva a una reflexión muy importante y es que está ocurriendo con esos espacios y si verdaderamente tienen la legitimidad que se espera dentro de las comunidades.

Y lo primero que hay que decir es durante el tiempo de implementación de estos procesos de los consejos y plataformas de juventud para las administraciones tanto departamentales como municipales y te lo digo con conocimiento de causa porque no solo en el departamento del Quindío, sino en muchos territorios del país se ha podido ver como realmente la consecución de recursos hasta para una simple reunión o unos refrigerios es casi imposible, porque las administraciones depende digamos de una trazabilidad del plan de desarrollo a nivel nacional y esto lo que significa es que pues muchas administraciones si trabajan hacen sus eventos, pero es un sobreesfuerzo porque no pueden destinar un rubro específico amplio para estos temas.

Y agregó “no vemos una actividad real de los entes del órgano central que sería el viceministerio de la juventud. Hay una inactividad completa en esos procesos. Vimos antes una cantidad de escándalos alrededor de este espacio por el nombramiento de la que iba a ser viceministra de la juventud y frente a unas irregularidades que ocurrieron en la obtención de su título.

El viceministerio de juventud no funciona como debe

El líder juvenil desde el Quindío subrayó “lo que hemos visto desde Gabriela Pozo que venía como consejera presidencial para el tema de las juventudes o el enlace nacional de juventudes como se conocía popularmente ya venía con una pelea con Garrett Sella el anterior viceministro de la juventud. Es decir, estos espacios se han convertido en trofeos políticos, pero verdaderamente no están atendiendo las necesidades de los jóvenes y del sistema nacional de participación de las juventudes.

Invitación a los elegidos

En ese sentido, primero es una invitación a quienes quedaron a seguir trabajando, a que no se desmotiven, que entiendan que este es un trabajo arduo, es un trabajo complejo, pero pues si asumieron ya ese rol de liderazgo, estoy seguro que van a poder también asumir un rol protagónico también en la transformación de estos consejos y estas plataformas de juventud, es muy importante.

Una invitación muy enfática a las administraciones para que brinden la máxima disposición porque si bien no se pueden obtener todos los recursos del orden nacional por voluntad, sí se puede trabajar mucho y eso es importante, es un llamado muy especial acá en el departamento del Quindío a los alcaldes que muchas veces no tienen ni idea de cómo funcionan estos procesos de juventudes.

Y, por último, pues decirle he visto un trabajo de muchas organizaciones que sé que los podemos acompañar como Asojuventud Colombia y demás, porque en esos procesos no están solos, no se desmotiven, pero hay una tarea larga y fuerte para exigir que se cumplan tanto los acuerdos como la ley ya escrita y predispuesta para las los jóvenes.