Aspiramos que votarán más del 20% de los jóvenes habilitados: Registraduría en Quindío

Armenia

Este domingo 19 de octubre se llevarán a cabo las elecciones donde los jóvenes entre los 14 y 28 años podrán votar por quienes representarán a las juventudes ante las autoridades territoriales.

El registrador delegado del Quindío, Claudio de Jesús Pulido indicó que ya están listos para esta jornada electoral que iniciará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde. Informó que están instalados 94 puesto de votación, se inscribieron 1.801 jóvenes para ser elegidos y el potencial electoral de los jóvenes que pueden votar es de 120.000.

Además, dio a conocer que son 56 listas inscritas por partido, 19 listas por jóvenes independientes y 25 procesos y practicas organizativas como juntas de acción comunal.

Proyecciones de participación

Reconoció que hace cuatro años que se realizaron estas elecciones no fue muy alta la participación donde salió solo un 10% de los jóvenes salieron a votar por eso proyectan que sea más de un 20% en la jornada de este domingo.

Fue claro que todas las instituciones han estado en la tarea de incentivar y promocionar las elecciones por eso están esperanzados que haya una muy buena participación de los jóvenes.

Proceso para votar

Explicó que están habilitados los jóvenes entre los 14 y 28 años de edad y quienes estén entre los 14 y 17 años que pueden votar en el lugar más cercano a su lugar de residencia.

Aseguró que contarán con un dispositivo para controlar el proceso en cuanto a que los jóvenes no puedan repetir la votación ya que pueden ejercer su derecho en cualquier punto. Señaló que con el dispositivo en línea quedará bloqueado para que no voten en otro punto cuando ya realizaron la votación respectiva.

Destacó que es la fiesta democrática para los jóvenes donde podrán salir a elegir a sus favoritos para liderar un espacio para proponer y debatir sus ideas en cuanto a educación, deporte, cultura y ejercer control frente al Concejo Municipal y alcaldía estudiando las políticas públicas.

La dinámica es igual a otras elecciones

El registrador delegado fue claro en que la dinámica de estas elecciones juveniles tiene la misma dinámica a otro tipo de jornadas electorales respecto a los protocolos.

A pesar de lo anterior dijo que cambia el tema de los jurados de votación ya que el presidente de la mesa debe ser un docente, el vicepresidente debe ser un joven entre los 17 a 28 y el resto que son entre 14 a 17 irán a la mesa, pero como aprendizaje del proceso democrático.

Resultados del proceso

El funcionario informó que los escrutinios no inician inmediatamente ya que será al otro día, es decir, el lunes 20 de octubre en cada uno de los municipios y a partir del martes realizarán la consolidación departamental.

A raíz de esto aspiran que el próximo miércoles 22 de octubre se tengan los resultados para conocer quienes serán los elegidos en cada uno de los municipios del Quindío.