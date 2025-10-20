Condenan a integrante de “Los de Porras” acusado de participar en homicidio contra líder comunal. / Foto: Fiscalía.

Un hombre armado que haría parte del grupo delincuencial conocido como ‘Los de Porras’ o ‘La Familia de la P’ ingresó a un restaurante en Cúcuta y disparó en varias oportunidades contra el líder social y fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonia Santos, Giovanny Luna Cárdenas, causándole la muerte.

Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para judicializar a todos los involucrados en el crimen, ocurrido el 10 de enero de 2024, permitieron identificar a una persona que participó en la planeación.

Se trata de Jhonatan Andrey Sánchez Balaguera, alias “Orejas”, quien vigiló a la víctima, alertó sobre sus movimientos y rutinas, indicó al sicario el momento en el que debía atacarla y le diseñó la ruta para que pudiera escapar.

De igual manera, se conoció que era el encargado de entregar las armas de fuego a los demás integrantes de ‘Los de Porras’ para que ejecutaran diferentes acciones delictivas, como el homicidio de un hombre en vía pública de Cúcuta, el 1 de febrero de 2024.

Por todo lo anterior, Sánchez Balaguera fue capturado, imputado y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Posteriormente, mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía, aceptó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

La negociación judicial fue avalada por un juez penal de conocimiento, que lo condenó a 21 años y 3 meses de prisión.