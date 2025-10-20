Dos policías heridos dejó la activación de un carro-bomba en la vía Panamericana en Cauca

Patía, Cauca

Dos policías heridos y daños materiales en varias edificaciones dejó un atentado terrorista con carro-bomba sobre la vía Panamericana en el sur del Cauca.

El vehículo fue detonado al parecer por integrantes del frente Carlos Patiño de disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra la Subestación de Policía del corregimiento de El Estrecho del municipio del Patía.

El alcalde Jhon Jairo Fuentes informó que “se nos reportó la activación de un poderoso explosivo contra estas instalaciones lo que le causó heridas a dos uniformados. Se está verificando daños en viviendas y afectaciones en la población civil”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán expresó: “en menos de dos meses, un tercer atentado hacia la estación de Policía en El Estrecho, donde resultaron dos policías heridos. Rechazamos estos actos terroristas que atentan contra la vida, la tranquilidad y la esperanza de nuestras comunidades”.

Horas antes el mismo grupo armado atacó con drones, la Estación de Policía de El Bordo, ataque que dejó un uniformado herido.