CNE ordena a Polo Polo eliminar trinos contra integrantes del Pacto Histórico por violencia política

Miguel Polo Polo, representa al cámara en el congreso. Foto: Colprensa - Mariano Vimos / Mariano Vimos

Colombia

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió, por unanimidad, otorgarle una medida de protección a la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, quien presentó una denuncia en contra del congresista Miguel Polo Polo por violencia política basada en género.

En esta decisión, el tribunal electoral le ordena a Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde cuestionaba a Carrascal y a otros miembros del Pacto Histórico como Carmen Ramírez, María del Mar Pizarro y David Racero.