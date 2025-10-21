CNE ordena a Polo Polo eliminar trinos contra integrantes del Pacto Histórico por violencia política
El Consejo Nacional Electoral impuso una medida de protección ante la denuncia que se presentó en contra del representante a la Cámara de oposición.
Colombia
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió, por unanimidad, otorgarle una medida de protección a la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, quien presentó una denuncia en contra del congresista Miguel Polo Polo por violencia política basada en género.
En esta decisión, el tribunal electoral le ordena a Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde cuestionaba a Carrascal y a otros miembros del Pacto Histórico como Carmen Ramírez, María del Mar Pizarro y David Racero.