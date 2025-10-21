Onda tropical AL98 se fortalece y ahora es tormenta tropical Melissa: habrá lluvias en el Caribe

Cartagena

La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) indicó que la onda tropical AL98 se ha fortalecido y ahora es tormenta tropical Melissa, ubicada al norte de la península de La Guajira.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la Dimar, los departamentos de La Guajira y Magdalena se encuentran en estado de alistamiento ante el fortalecimiento del sistema.

La autoridad marítima aseguró que existe alta probabilidad de que, en su tránsito, se presenten lluvias de variada intensidad en sectores del centro y oriente de la región Caribe, así como en amplios sectores de la zona marítima del mar Caribe colombiano.

“En las próximas 48 horas se prevén lluvias de incremento de la altura de la ola principalmente sobre los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena. Se espera que la tormenta Melissa se dirija hacia el norte sobre las Antillas Mayores, por el momento sin afectaciones directas sobre el archipiélago de San Andrés de Providencia”, aseguró a Caracol Radio, el Capitán de Navío Alexis Grattz, Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) Caribe

En estado de aviso se encuentran los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Golfo de Urabá; y en Vigilancia el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Ante estas condiciones, se mantiene activa la Sala de Crisis Nacional en articulación con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.