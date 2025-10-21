Cierre de Andrés Carne de Res está cimentado por riesgos en instalaciones de electricidad: Rusinque

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre inmediato de los restaurantes Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía, tras detectar graves fallas en las instalaciones eléctricas y de gas que ponen en riesgo la vida, la salud y la seguridad de consumidores y trabajadores.

Durante inspecciones realizadas el 10 y 11 de septiembre de 2025, se encontraron deficiencias críticas como conductores eléctricos expuestos, falta de ventilación y ausencia de sistemas de protección.

La entidad abrió cuatro investigaciones contra la sociedad ‘Inmaculada Guadalupe y Amigos’ y ordenó suspender todas las actividades económicas desde este martes. En este contexto, la superintendente Rusinque pasó por los micrófonos de 6AM para explicar con detalles la razones detrás de esta decisión.

En desarrollo...