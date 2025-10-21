Champions League: Real Madrid vs. Juventus, prográmese acá con el partidazo de la fecha 3

¡Vuelven las emociones de la UEFA Champions League 2025/26! Este martes 21 de octubre, se retoman los partidos del campeonato más prestigioso a nivel de clubes en Europa, luego del parón de FIFA. El Bayern Múnich es quien lidera la tabla con 6 puntos, los mismos que el Real Madrid, la diferencia es que el equipo de Lucho tiene un gol más a favor.

Juan David Cabal no está convocado

Juventus se enfrentará con el Real Madrid por la fecha 4 de la UEFA Champions League. La novedad que hay en el equipo italiano es que Juan David Cabal no aparece en la lista de convocados por Igor Tudor para disputar el partido ante los españoles.

El colombiano solo ha jugado 16 minutos en la Champions, pues en el compromiso frente a Villarreal, que correspondió a la fecha 2 del torneo, se vio obligado a retirarse del campo entre lágrimas luego de sentir problemas musculares en su pierna derecha.

Le puede interesar: Luis Suárez recibió elogios de campeón en Portugal: “Ahora todo está más distribuido”

Historial de Real Madrid vs. Juventus en Champions League

A lo largo de los últimos 64 años, españoles e italianos se han enfrentado en 21 oportunidades en instancias como cuartos, octavos, semifinal y dos finales. El Real Madrid tiene el saldo positivo al obtener 10 victorias, 2 empates y 9 derrotas.

La primera vez que jugaron fue el 14 de febrero de 1962, compromiso que correspondió a la fecha 4 de la Champions, el equipo español se impuso 1-0 ante los italianos, con anotación de Di Stéfano (79′). Por otro lado, el último antecedente fue el 11 de abril del 2018 en el partido de vuelta de los cuartos de final, donde el Real eliminó a la Juventus en el marcador global 4-3.

Lea también: Champions League sufriría nueva modificación para 2027: ¿De qué trata?

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El partido entre el Real Madrid vs. Juventus por la fecha 4 de la UEFA Champions League se jugará este miércoles 22 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Santiago Bernabéu. Usted podrá disfrutar las emociones de este duelo a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.