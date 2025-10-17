Incertidumbre en usuarios de Nueva EPS en Cartagena por finalización de contrato con Bienestar IPS

Cartagena

Por sorpresa tomó a los usuarios el anuncio de la Nueva EPS, entidad que decidió de manera unilateral, finalizar el contrato actual con Bienestar IPS a partir del 26 de noviembre de 2025.

Esta determinación generó preocupación a los usuarios de la EPS en Cartagena, teniendo en cuenta que esa esa institución presta servicios de consulta externa, medicina general y especialistas en tres sedes ubicadas en Manga, Santa Lucía y Avenida Pedro de Heredia.

Faltando poco más de un mes para que termine el contrato, aún se desconoce cuál será el prestador de servicio de la Nueva EPS a partir del 27 de noviembre en Cartagena. La preocupación principal de los usuarios se centra en que se garantice la continuidad de los tratamientos médicos, especialmente de pacientes con enfermedades crónicas.

“Es preocupante el hecho de que, por ejemplo, mi abuela que es diabética y tiene su control con Bienestar IPS en este caso si ellos dejan de prestar el servicio: ¿quién le va a dar continuidad a ese tratamiento? Entonces, ella pasar a una nueva entidad que no sabemos cuál es y cómo será, es como empezar de cero todo”, manifestó Zoraida Pérez, usuaria de la Nueva EPS.

Los usuarios solicitaron a la Nueva EPS brindar más información sobre qué va a pasar a partir del 27 de noviembre de 2025.

“Sería muy bueno que ellos se pronuncien al respecto para que nosotros como usuarios, tengamos información de lo que va a suceder y de quién va a ser nuestro prestador de los servicios en salud. Con Bienestar IPS he utilizado los servicios de medicina general, especialistas con neurología, radiologías y laboratorios”, puntualizó.

¿Qué dice la Nueva EPS?

A través de un comunicado de prensa, la Nueva EPS anunció la apertura de una convocatoria no vinculante dirigida a prestadores de servicios de salud públicos y privados, con el objetivo de consolidar y diversificar una red asistencial robusta, eficiente, transparente y accesible en todo el territorio nacional, evitando la concentración de servicios y signifique una mejor atención para los afiliados.

La iniciativa, que hace parte de los ajustes ya anunciados, estará abierta hasta el 7 de noviembre y busca identificar prestadores con infraestructura física, técnica y científica idónea, con cobertura en zonas rurales y apartadas, para fortalecer la capacidad de respuesta de la entidad frente a las necesidades de sus afiliados.

“Estamos transformando y fortaleciendo nuestra red para ofrecer la mejor atención en salud a nuestros afiliados en todo el país. Resulta entonces indispensable contar con una red asistencial que sea transparente, accesible, integral, interoperable y orientada a resultados”, afirmó la Dra. Gloria Polanía Aguillón, Agente Especial Interventora de Nueva EPS.

Hasta el momento se desconoce el nombre del prestador de servicios que asumirá a partir del 26 de noviembre.