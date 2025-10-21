Alejandro Restrepo calienta el clásico con Nacional tras empate son Santa Fe: esto dijo

Medellín igualó 1-1 con Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot por la jornada 14 de la Liga Colombiana, partido que estaba pospuesto debido al concierto de Silvestre Dangond. Un duelo que estuvo muy interrumpido por faltas.

Hugo Rodallega fue el que abrió el marcador al minuto 28′, mientras que Francisco Fydriszewski lo igualó al 50′. El León terminó con 10 jugadores en el terreno de campo tras la expulsión de Jhon Mélendez por doble tarjeta amarilla.

Independiente Medellín, nuevo líder tras igualar con Santa Fe: resumen y goles

Faltando un minuto para el final del compromiso, una intensa lluvia en la ciudad de Medellín obligó a que el partido se diera por terminado antes de lo previsto debido a las condiciones climáticas, ya que la cancha se encontraba inundada e impedía continuar con el juego.

Con este empate, Medellín se convirtió en el nuevo líder de la tabla con 31 puntos, mientras que Santa Fe se sigue manteniendo dentro de la zona de clasificación, pues sigue en la octava casilla con 22 unidades.

[Marcador final 🔴🔵]



Igualdad 1x1 del #Poderoso que lo deja como líder del campeonato con 31 puntos.



⚽ F. Fydriszewski #19 (49')#VamosMedellín #LatimosPorVos pic.twitter.com/A9BmaWr6Fh — DIM (@DIM_Oficial) October 21, 2025

Declaraciones de Alejandro Restrepo tras empate con Santa Fe

Durante la rueda de prensa, el director técnico de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, analizó el desempeño de su equipo y señaló los aspectos que deben mejorar de cara al próximo clásico ante Atlético Nacional. Además, reconoció que aún persisten errores defensivos que deben corregirse y realizó su respectivo análisis tras el empate con Santa Fe.

El entrenador del Poderoso inició con su respectivo análisis sobre el empate con Independiente Santa Fe: “No creo que haya un entrenador o un grupo de jugadores que quiera empezar perdiendo, sobre todo en partidos como hoy, donde no patearon mucho. Todos tenemos que madurar en situaciones de partido porque hay acciones de amarilla”.

Le puede interesar: Diego Rueda sobre DT de Santa Fe: “Es el entrenador que PEOR dirige en Colombia”

Además, Restrepo reconoció que el equipo debe mejorar principalmente la zona defensiva: “Costó pararse, pero tuvimos un buen segundo tiempo, pero son aspectos que toca mejorar y tener una defensa sólida en la final”.

Por último, señaló que para los próximos partidos el equipo deberá ser más claro al momento de atacar: “Las relaciones, interacciones y coordinación que tienen dentro de la cancha. Son situaciones y de cómo ellos entienden el juego, pero toca manejar la parte defensiva con la efectividad en ataque. Para nosotros lo más importante es lo que viene y el foco es el clásico porque sabemos lo que significa para el hincha”.

¿Cuándo se juega el cásico paisa?

Independiente Medellín se enfrentará con Atlético Nacional el próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 5:15 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot, juego que corresponde a la fecha 17 de la Liga Colombiana.