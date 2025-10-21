15 heridos dejó colapso del segundo piso de restaurante en Punta Arena: tres están hospitalizados

Cartagena

Momentos de pánico se vivieron en el sector de Punta Arena, isla de Tierrabomba en la zona insular de Cartagena, por el colapso del segundo piso de un restaurante en el que se encontraba un grupo de 30 personas oriundas de Barranquilla.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho ocurrió mientras los afectados, la mayoría de ellos pertenecientes a un club de motociclistas aficionados, disfrutaban de su almuerzo en el establecimiento.

“Estábamos esperando los almuerzos, cuando de repente colapsó uno de los extremos de la estructura. Nosotros caímos en forma diagonal quedando unos sobre otros. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, solamente lesiones considerables en que en este momento tres compañeras todavía siguen hospitalizadas. Todos estábamos sentados cuando de repente sucedió el colapso”, contó Rafael Landero, quien se encontraba en el lugar con sus compañeros motociclistas.

Tres de los 15 heridos todavía permanecen bajo observación médica en centros asistenciales, dos de ellos en el Nuevo Hospital de Bocagrande en la zona turística de Cartagena y uno fue remitido a la ciudad de Barranquilla.

“A nosotros nos acomodaron en el segundo piso, gracias a Dios en el momento del colapso en la parte inferior no había nadie, pues casi todos habían almorzado y estaban en la playa. l plan inicial era disfrutar de las playas, ya que nosotros como tenemos un club organizado de motociclistas planeamos con anticipación rodadas a distintos puntos de la costa. Era la primera vez que organizábamos una rodada para Cartagena, como para cerrar con broche de oro”, aseveró Landero.

Las personas que se encuentran hospitalizadas tienen lesiones en su columna vertebral y fisuras en hombro izquierdo y cadera

A diferencia de casos anteriores, esta vez los propietarios del restaurante en donde ocurrió el accidente han estado atentos a la salud de los heridos, incluso brindaron apoyo con los gastos médicos y de hospedaje en la ciudad.