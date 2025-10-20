Tres personas resultaron heridas al colapsar un puente colgante en Sopetrán

Sopetrán, Antioquia

Tres personas resultaron heridas este domingo 19 de octubre luego del colapso de un puente colgante en Sopetrán, municipio del Occidente antioqueño. El accidente se registró cuando el vehículo en el que se movilizaban cayó al vacío tras el desplome de un tramo de la estructura que comunica con el corregimiento de San Nicolás de Bari, en zona rural.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, donde reciben atención médica. Según el primer reporte, presentan lesiones en la espalda, columna y extremidades, por lo que permanecen bajo observación del personal de salud.

El incidente generó alarma entre los habitantes de la zona, ya que el puente colgante es una de las principales vías de conexión para campesinos y residentes del corregimiento.

Medidas de seguridad

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia y las autoridades locales adelantan inspecciones para determinar las causas del colapso y evaluar el estado general de la estructura.

En un comunicado, la Alcaldía de Sopetrán informó que el paso por el puente se encuentra totalmente restringido, al igual que cualquier intervención por parte de la comunidad, mientras se realizan los estudios técnicos correspondientes en el municipio.

“Esta medida busca proteger la vida e integridad de todos. Agradecemos su comprensión y colaboración”, indicó la administración municipal.

Las autoridades trabajan en la definición de acciones de reparación y en medidas que permitan prevenir nuevos incidentes en esta vía rural.