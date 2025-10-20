Solicitan suspender proceso constituyente en la Universidad Nacional

Una solicitud de suspensión inmediata del proceso constituyente en la universidad nacional, llegó al Consejo Superior Universitario, por parte del representante profesoral ante este espacio, Diego Torres, pidiendo a su vez que se reglamente el voto en blanco en las consultas y votaciones de la universidad a los representantes de cuerpos colegiados en la institución.

Los motivos radican en que, en múltiples ocasiones y por diversos mecanismos, se ha solicitado que se realice una consulta a la comunidad universitaria, previo a la divulgación de los propósitos, mecanismos, coordinación y estructura de este proceso.

Insisten en que se deben aclarar diversos hechos, cómo es el caso de qué se han invertido al menos 261 millones de pesos en la constituyente universitaria mediante el uso de recursos de funcionamiento, el cual se debía gestionar a través de un proyecto de inversión, por lo que se podría estar incurriendo en detrimento patrimonial y un eventual peculado por destinación.

A estas razones también se suman a que no existe ninguna claridad sobre la coordinación ni los responsables de este proceso en la universidad, de lo que está sucediendo y puede suceder a futuro.

Entre tanto, señalan que la baja participación del pasado 16 de octubre, es un reflejo de la falta de planeación, control, supervisión, y ejecución de los recursos públicos, y es por eso que hasta que no haya claridad jurídica, administrativa y financiera del proceso constituyente este debe ser suspendido de manera inmediata.