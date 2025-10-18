U. Nacional denuncia que disturbios entre organizaciones sociales y autoridades se tomaron el campus

A través de un comunicado, la Universidad Nacional informó que las confrontaciones entre organizaciones sociales y la unidad nacional de diálogo y mantenimiento del orden público (UNDMO) de la calle 26, en Bogotá, se trasladaron al campus de la universidad.

Señalan que, mientras se presentaban los disturbios en esta avenida de la capital, niños y niñas, y demás personas que se encontraban en los alrededores, ingresaron en la hemeroteca de la institución para resguardarse de los gases lacrimógenos.

“El desarrollo de la confrontación se trasladó posteriormente al parqueadero de la hemeroteca, quedando nuestro campus en medio de una situación violenta que puso en riesgo la vida y los bienes de la comunidad universitaria. En consecuencia, fue necesario evacuar el edificio”, señala la vicerrectoría de la universidad.

Así mismo indicaron que la división de salud de la Sede y la Secretaria Distrital de Salud prestaron atención a varios de los y las afectadas por el uso excesivo de los gases por parte de la UNDMO.

“Rechazamos que los y las manifestantes que pernoctan en la ciudad universitaria desarrollaran acciones violentas desde el campus. Pese a que su ingreso fue sin autorización, la directiva de la Sede Bogotá brindó todas las garantías humanitarias. Estos hechos son contrarios a lo expresado por sus vocerías, en el marco del PMU-UN, en lo referido a una movilización pacífica y el respeto a la comunidad universitaria y al campus”, agregan.