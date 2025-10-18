🔴 Pasto vs. Nacional EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido por fecha 16 de Liga colombiana
El equipo Verdolaga busca quedar con la clasificación a cuadrangulares casi lista.
En el inició de la jornada sabatina del fútbol colombiano, se enfrentarán Deportivo Pasto y Atlético Nacional, por el partido correspondiente a la fecha 16. El juego se disputará en el estadio Departamental Libertad de la capital nariñense.
El equipo paisa llega a este duelo tras confirmar la continuidad del entrenador Diego Arias por lo que resta del semestre, ante la incertidumbre y los rumores sobre si se contrataría un nuevo director técnico.
Nacional, en caso de ganar, llegará a 30 unidades y casi que certificará su clasificación. Por otro lado, Pasto no vive una buena actualidad deportiva ni administrativa, ya está sin opciones de avanzar a cuadrangulares y deberá sumar pensando en la tabla del descenso del próximo año.
Siga acá EN VIVO la transmisión de Pasto vs. Nacional
Viva acá el minuto a minuto del partido
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento