En accidente, falleció la Secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva

Popayán, Cauca

En un aparatoso accidente de tránsito en el sur del Cauca, murió Yasmín Hurtado Secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva.

El siniestro en el que resultaron heridas otras cuatro personas, se presentó en el sector de El Volador, vereda La Betulia, municipio de La Vega en el Macizo Colombiano.

El alcalde de la capital caucana, Juan Carlos Muñoz expresó “Popayán pierde una servidora comprometida: su legado permanecerá vivo en cada obra, en cada planificación y en la memoria de nuestra ciudad”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán mencionó que “quienes la conocimos sabemos de su integridad, su compromiso con el servicio público y la fortaleza que siempre la caracterizó”.

Yasmín Hurtado fue Inspectora de Policía, exfuncionaria de la Gobernación del Cauca, dos periodos en la Secretaría de Planeación y abogada de profesión.