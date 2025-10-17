Popayán

En accidente, falleció la Secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva

En el siniestro resultaron heridas cuatro personas que acompañaban a la funcionaria.

En accidente, falleció la Secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Popayán, Cauca

En un aparatoso accidente de tránsito en el sur del Cauca, murió Yasmín Hurtado Secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva.

El siniestro en el que resultaron heridas otras cuatro personas, se presentó en el sector de El Volador, vereda La Betulia, municipio de La Vega en el Macizo Colombiano.

El alcalde de la capital caucana, Juan Carlos Muñoz expresó “Popayán pierde una servidora comprometida: su legado permanecerá vivo en cada obra, en cada planificación y en la memoria de nuestra ciudad”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán mencionó que “quienes la conocimos sabemos de su integridad, su compromiso con el servicio público y la fortaleza que siempre la caracterizó”.

Yasmín Hurtado fue Inspectora de Policía, exfuncionaria de la Gobernación del Cauca, dos periodos en la Secretaría de Planeación y abogada de profesión.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad