Elecciones Consejos de Juventud HOY: balance de las entidades

Así avanzan las elecciones de hoy: balance de las entidades // Caracol Radio

La jornada electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud avanza con normalidad en todo el territorio nacional.

Las autoridades reportaron buena participación de los jóvenes, puntualidad en la instalación de mesas y un despliegue logístico que ha permitido el correcto desarrollo del proceso.

Desde los distintos centros de control, las entidades del Estado resaltaron el papel de los jurados, el acompañamiento de la fuerza pública y la importancia de la participación ciudadana juvenil.

¿Cuál es el balance de la registraduría frente a las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud?

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó el despliegue logístico y la participación activa de los jóvenes en la jornada.

Además, resaltó que el proceso busca consolidar los espacios de representación juvenil y fortalecer la democracia en el país.

Aseguró que para las 11 de la mañana ya habían "votado cerca de 500 mil jóvenes" y aseguró que "el proceso transcurre con total tranquilidad."



Por su parte, el doctor Jaime Hernando Suárez, delegado de la Registraduría, calificó el balance como “muy bueno” y resaltó la puntualidad de los jurados y la normalidad en la apertura de los 6.372 puestos y cerca de 20 mil mesas de votación en todo el país. Aseguró que los incidentes de orden público registrados fueron controlados oportunamente y no afectaron el desarrollo de la jornada.

¿Cuál ha sido el despliegue del ministerio del interior y qué balances hay?

El viceministro del Interior subrayó la importancia de que los ciudadanos denuncien cualquier irregularidad a través de la plataforma Uriel, herramienta habilitada para recibir y direccionar las quejas hacia los organismos de control.

Agregó que hasta el momento la jornada transcurre con tranquilidad y acompañamiento institucional

Pese a esos reportes, desde el Gobierno aseguran que la jornada transcurre con normalidad.



¿Hasta qué hora puede votar?

Las votaciones estarán abiertas hasta las 4:00 de la tarde, y los jóvenes entre 14 y 28 años pueden participar con su tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, según corresponda a su edad.