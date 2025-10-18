Consejos de Juventud 2025: Material electoral llegó a todo el territorio

El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que todo el material electoral para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud se encuentra distribuido en los 1.103 municipios del país, sin ningún contratiempo por seguridad o condiciones climáticas. En total, fueron habilitadas 19.890 mesas de votación, de las cuales unas 3.500 están ubicadas en zonas rurales, todas con jurados capacitados y listas para recibir a los jóvenes votantes.

Penagos destacó el entusiasmo que ha despertado la jornada, en la que participarán más de 45 mil candidatos, cifra que representa un aumento del 20% respecto a las elecciones de hace cuatro años. “Esperamos que este domingo muchos más jóvenes salgan a votar con entusiasmo. Esta es una oportunidad para fortalecer la participación juvenil en la democracia”, expresó el registrador.

El funcionario explicó que los jóvenes entre 14 y 17 años pueden votar en cualquier mesa cercana, mientras que quienes tienen entre 18 y 28 años deben hacerlo en el lugar donde tienen inscrita su cédula. Además, recordó la disponibilidad de la aplicación “Votar”, donde los ciudadanos pueden consultar su punto de votación y recibir orientación sobre el proceso.

En cuanto a la seguridad, Penagos aseguró que está todo coordinado con el Ministerio de Defensa y que ya se encuentra activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá, desde donde se monitoreará el desarrollo de la jornada en todo el país.

El registrador también anunció que tras las elecciones se iniciará un proceso de formación para los jóvenes elegidos, en articulación con la Procuraduría General de la Nación, con el fin de capacitarlos sobre sus funciones y promover que las alcaldías les abran espacios de participación en la formulación de políticas públicas.

Finalmente, Penagos adelantó que, tras los comicios juveniles, la Registraduría ya se prepara para las consultas internas de los partidos políticos programadas para el 26 de octubre, en las que están convocados 39 millones de colombianos. Todo el material para esa jornada —aseguró— ya está impreso y en proceso de distribución.

“Desde el punto de vista organizacional, logístico y tecnológico, todo está dispuesto. Queremos que esta sea una gran jornada democrática para los jóvenes y para el país”, concluyó el registrador nacional.